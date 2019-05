«Nelle mie foto il no alla violenza della guerra»

“Zakhem | Ferite | Wounds. La guerra a casa – When war comes home”, questo il titolo scelto perché sono proprio le vittime e le loro ferite al centro del racconto fotografico di cui colpiscono alcune immagini: fotografie dove a predominare è il bianco, la luce e accanto ai volti delle vittime degli oggetti, piccoli, ma micidiali, i proiettili.

«Cerco di dare sempre molta importanza alla luce. In questi dittici ho sperimentato un nuovo approccio che si avvicina allo style life dei cataloghi, una nuova tecnica con cui ho provato ad ampliare la visione giornalistica per comunicare qualcosa in più», spiega Giulio Piscitelli (nella foto) che ha trascorso alcune settimane a marzo e tra settembre e ottobre del 2018 nei centri chirurgici per vittime di guerra di Emergency a Kabul e Lashkar-gah in Afghanistan.

Sono immagini in cui il bianco è protagonista. Ma da dove nasce l’idea di questo nuovo stile?

«Mi aveva colpito il bianco dell’ospedale e ho pensato che potesse funzionare per riuscire a raccontare alcune delle storie. Le immagini sono più chiare e ho cercato di giocare su queste tonalità».

Di solito, se si pensa a immagini di denuncia delle guerre si pensa a fotografie in cui la violenza, i feriti, sono in un contesto violento: case bombardate, polvere…

È vero quando si raccontano gli ospedali di guerra è facile privilegiare i momenti concitati, in cui medici e infermieri corrono, lavori sull’attimo, cerchi con una foto di ridare la tensione. Però in questo periodo che sono stato embedded con Emergency in ospedale ho vissuto anche i momenti di calma, quelli in cui osservi il normale andamento delle cure e lì ho iniziato a ragionare su quello che accade dopo l’emergenza…