«Rai e Terzo Settore: due mondi che si devono avvicinare»

Come funziona e quali sono gli obiettivi della comunicazione sociale in Rai?

La missione principale di Responsabilità Sociale Rai è quella di fornire al mondo dell’associazionismo italiano la possibilità di avere accesso ai canali del servizio pubblico e di poter parlare più direttamente ai cittadini. Si tratta di tre canali. Il primo è la raccolta fondi, a cui ogni settimana un’associazione ha la possibilità di accedere. Nel corso dell’anno abbiamo 44-45 settimane in cui le associazioni possono rivolgersi ai cittadini con il numero solidale, e chiedere un finanziamento per un loro progetto specifico. È un canale che funziona piuttosto bene, a detta dello stesso associazionismo: c’è un crescente numero di domande che arrivano dal mondo del non profit al servizio pubblico per accedere a questi spazi. Tramite la Rai nel 2017 sono arrivati alle associazioni più di 19 milioni di euro in donazioni, raccolti sui canali televisivi e radiofonici e online tramite sms. Il secondo e il terzo strumento che forniamo alle associazioni sono gli spot e le campagne di sensibilizzazione. Né lo spot, che dura 30 secondi, e che si può mettere in onda per una settimana, né la campagna di sensibilizzazione, che prevede che in una settimana gli esponenti di un’associazione vengano ospitati in alcuni programmi del servizio pubblico per parlare delle loro iniziative, possono fare richieste di fondi. Sono però possibilità importanti per le associazioni di fare conoscere quello che fanno, senza chiedere esplicitamente denaro, ma rimandando al loro sito per ottenere indicazioni al fine di contribuire economicamente.

Quali sono le altre attività di Responsabilità Sociale Rai?

Un altro campo di azione importante è quello che riguarda il mondo della disabilità. A gennaio 2019 è stato istituito il Comitato di Confronto, previsto dall’art. 23 del Contratto di Servizio stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) e la Rai. Quest’istituto ha ripristinato dopo anni una sede di dialogo dedicata ai temi della disabilità. È un tavolo paritetico, in cui 6 componenti sono indicati dal Ministero, 6 dalla Rai, per confrontarsi sulle iniziative del servizio pubblico in merito all’offerta per le persone con disabilità. Tra le varie strutture Rai che sono coinvolte nel Comitato di Confronto c’è anche Responsabilità Sociale – assieme alle Relazioni Istituzionali, alla Pubblica Utilità, alle Teche, al Personale, alla Pianificazione: cioè tutte le articolazioni del servizio pubblico che lavorano per favorire inclusione e accessibilità. In prospettiva vorremmo che, al di là della specifica prescrizione del Contratto di Servizio sulla disabilità, si allargassero i temi di confronto stabile tra la Rai e l’associazionismo.

Quali sono i criteri e le modalità con cui vengono scelte le campagne non profit?

Nel corso degli anni il settore si è dato dei criteri, il primo dei quali è la rilevanza sociale del progetto. Poi c’è il criterio della rotazione tra le associazioni, perché le settimane che abbiamo a disposizione sono 44/45 e le domande che ci arrivano, in particolare per la raccolta fondi, sono almeno due volte e mezzo superiori agli spazi disponibili. È il segno che lo strumento è apprezzato dalle associazioni. Un altro criterio fondamentale è la varietà dei temi affrontati, per dare voce alle diverse anime dell'associazionismo italiano: si va dalla raccolta fondi per bambini malati, a tematiche ambientali, al sostegno alla ricerca scientifica sulle malattie rare, alla questione dei rifugiati, al problema della violenza contro le donne… Quindi si dà spazio all’insieme delle battaglie per i diritti che si fanno nel nostro Paese. Siamo poi attenti anche al fatto che ci sia massima trasparenza e rigore. Le associazioni che chiedono di avere accesso alla raccolta fondi devono avere bilanci in ordine. Uno degli indicatori ai quali badiamo è che nel bilancio delle organizzazioni i fondi destinati ai progetti di aiuto siano nella percentuale più alta rispetto alle spese per l’autosostentamento dell’associazione. Per gli stessi motivi siamo attenti che arrivi in tempi ragionevoli il rendiconto delle cifre raccolte, in modo da essere certi che il denaro sia andato a buon fine. Questo diventa per noi anche criterio per ammettere associazioni a raccolte negli anni successivi.