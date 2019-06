«L’arte è un dono da condividere con il mondo»

In che modo collabora con il mondo scientifico?

Ho 5 fondazioni. Una di esse è CosmoGolem, un progetto globale sui diritti dei bambini. Andiamo nei Paesi in via di sviluppo-sono già stato in 33 Paesi- e mostriamo ai bambini che si possono esprimere attraverso la poesia, le storie, la danza e le arti visive.. . Poi c’è The Walking Egg, un progetto sulla fertilità, affrontata all’intersezione tra arte e scienza, in collaborazione con the European Society of Human Reproduction and Embryology (Eshre) e the World Health Organization (Who). Poi c’è The Cosmopolitan Chicken Research Project; MOUTH Foundation, che unisce arte, scienza e persone per realizzare un equilibrio sociale ed ecologico nuovo e più costruttivo. La fondazione mi supporta nella realizzazione di tutti i miei progetti artistici. Infine Combat, un progetto che commemora il centesimo anniversario dall’inizio della Prima Guerra Mondiale. Lo scopo finale di Cwrm è la produzione di 600.000 piccole statue di argilla, una per ogni persona uccisa sul suolo belga durante la Prima guerra mondiale. Quindi sono sempre impegnato in questi progetti e la mia arte è il punto di partenza e la conoscenza per portare questi progetti nel mondo. Questo è quello che l’arte deve fare. Non mi interessa l’arte che vuole abbellire un muro. Penso che l’arte abbia un vero contenuto.

Perché la diversità bioculturale è tema centrale della sua arte?

Perchè se perdiamo la nostra diversità non avremo niente. Io non sono simile a te e tu non sei simile a me, e questa è una cosa buona. Bisogna anche imparare da noi stessi e comprendere che possiamo essere egoisti, quindi cercare di bilanciare il fatto di essere egoisti. Questo è il modo in cui dobbiamo vivere tutti insieme, cercando di capire, perché essere egoisti significa avere paura di condividere. L’opposto dell’amore è la paura, quindi essere egoisti è avere un po’ di paura perchè non si è aperti ad amare.

Foto di apertura: Opere d'arte, installazione all'interno di The Battery – Studio Koen Vanmechelen, Labiomista, Genk (BE) . © Koen Vanmechelen, 2018. Foto di Kris Vervaeke