«Ecco le guerre che non volete vedere»

Luca Salvatore Pistone (Milano, 1983) è un giornalista, fotografo e videomaker freelance. Laureato prima in Teoria Politica e poi in Relazioni Internazionali, ha un master in Studi afro-asiatici e uno in Giornalismo di guerra. Da diversi anni lavora come inviato in zone di guerra e di crisi per diverse testate e organizzazioni internazionali. L’Africa occidentale e le due ruote sono la sua grande passione.

Immagini di Luca Pistone

1 Repubblica Centrafricana. Una dimostrazione di cosa accadrebbe a un miliziano Séléka nel caso in cui finisse nelle mani dei miliziani Anti-Balaka

2 Libia. A Bir Dufan, in Tripolitania, un gruppo di miliziani di Misurata si prepara a un'offensiva contro Bari Walid

3 Repubblica Democratica del Congo. Una giovane originaria della zona di Masisi, nel Nord Kivu, rimasta incinta in seguito a uno stupro da parte dei ribelli Mai-Mai