«Con la mia agenzia non profit racconto il mondo profit»

Cosa l’ha convinto a fare questa scelta?

Per me è stato un approdo quasi ovvio, oserei dire. In quegli anni, durante il giorno, lavoravo nella consulenza per la tecnologia nella comunicazione mentre alla sera mi dedicavo al volontariato per essere di aiuto a chi aveva bisogno. E allora mi sono chiesto: perché non mettere insieme le mie professionalità e le mie passioni? Pensieri e Colori ne è la sintesi.

E il nome? Come l’avete scelto?

Nasce da associazione Arché. Pensieri e colori era il nome del notiziario, prodotto anche dai bambini dell’associazione, che veniva distribuito ai suoi soci e sostenitori.

Nel concreto, a chi e come riesce a dare una mano Pensieri e Colori?

Nel corso degli anni abbiamo aiutato le mamme di Arché ma non solo. Il passaggio infatti, da una fase di lavoro manuale a una digitale ci ha spinti a accogliere e far lavorare persone segnalate dai servizi sociali, ma con competenze medio alte. Non per produrre di più, ma per offrire loro un’opportunità di realizzarsi, mettendo pienamente a frutto le loro abilità.

Ci può raccontare qualche caso concreto?

Casi di successo ce ne sono stati diversi in Pensieri e Colori. Sul momento, ne cito giusto un paio davvero emblematici: una persona che, rimasta con noi per alcuni mesi, ha realizzato delle sperimentazioni utili a farla assumere, a tempo indeterminato, di lì a poco in un’azienda profit. A fronte di uno nostro sforzo, relativamente piccolo, siamo stati testimoni di un grande successo per lei e per l’intera società. Oppure il caso di una ragazza non udente che è arrivata da noi a vent’anni con competenze grafiche. Rimasta con noi per 5 anni, è riuscita anche lei a essere assunta a tempo indeterminato in un’azienda profit. Oltre a potenziare le competenze tecniche, con lei abbiamo fatto un lavoro importante nella sfera della relazione e della socializzazione.

Qual è la ricetta vincente di Pensieri e Colori?

Qui si realizza un vero e proprio accompagnamento verso la crescita professionale in un ambiente protetto e l’impegno richiesto a ciascuno viene modulato a seconda delle sue capacità e inclinazioni specifiche.