Il senso del pane: un farmaco chiamato Eucaristia

Ne Il mio cuore messo a nudo, Charles Baudelaire fa una considerazione cruciale, chiedendosi quando ha avuto inizio la modernità. Il moderno, scrive, non è iniziato col gas o con la forza vapore, ma è iniziato quando abbiamo dimenticato il peccato originale.

Se ci dimentichiamo della dipendenza originaria, ci dimentichiamo di tutto. Appena si nomina la parola “peccato”, sembra ci si riferisca a una parola antica. Dimenticarsi del peccato, come dice Baudelaire, non è essere senza peccato. Dimenticarsi del peccato è il vero peccato. La vita del cristiano, invece, è una vita in cui l’uomo si trova a scegliere, ad ogni istante, tra una vita di coscienza e di non consapevolezza, tra una vita di verità e una vita in cui si sceglie la non verità. Il Cristianesimo ha a che fare profondamente con ogni coscienza umana. Ci dimentichiamo che il Cristianesimo non è una “religione” confinata nei libri di storia, ma un’incarnazione, Cristo.

Il Cristianesimo ha in sé un elemento molto corporeo, materiale che tendiamo a non prendere in considerazione. L’incarnazione è stata sostituita dalla ginnastica, se mi permetti una battuta…

Nella cultura contemporanea c’è quasi la negazione che esista realmente e sia realmente presente nel mondo questo essere vivente, Cristo. Per secoli e secoli non è stato così, ma oggi viene negato questo fatto.

Perché viene negato?

Viene negato perché è scandaloso. Ma era scandalosa anche la sua resurrezione. In se stessa, la sua incarnazione è qualcosa di così straordinario che gli uomini stentano a crederci. Stentano a credere a questo dono, ma quando ci si apre - quando l’anima lascia un varco, una fessura - a questa inaudita bellezza, allora viene toccata e non può che rispondere col ringraziamento.