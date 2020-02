Brexit e Terzo Settore: che cosa succederà?

La Brexit avrà un impatto su chi lavora in queste organizzazioni e non è di nazionalità britannica?

Potenzialmente potrebbe essere così, ma nessuno conosce il futuro delle persone che vengono nello Uk. Siamo molto dispiaciuti per quello che la Brexit potrebbe rappresentare per tutti coloro che vivono in Gran Bretagna e sono integrati. Il governo dice che non cambierà nulla per chi ha vissuto nel Regno Unito per un lungo periodo e ha i documenti giusti. In futuro, se ci sarà uno skills gap in aree particolari, consentiremo a persone che vengono da Paesi dell’Unione europea o da fuori l’Eu di venire nello Uk? C’è mancanza di chiarezza e di dettagli a questo proposito. Avremo carenza di assunzioni per alcuni ruoli? C’è timore che questo succeda ma è un punto di domanda.

Ha delle aspettative per il settore non profit per quanto riguarda le negoziazioni tra l’Ue e lo Uk nel “transition period”?

Nello Uk pensiamo che il terzo settore non sia stato considerato dal governo in molte discussioni pubbliche e che non sia stato considerato il ruolo che avrà in futuro. Un paio di anni fa il governo ha prodotto ogni sorta di documenti riguardo a certe industrie e settori, ma non per il terzo settore. L’NCVO (Il Consiglio nazionale per le organizzazioni di volontariato) sta facendo probabilmente gran parte della ricerca sul tema e sarebbe una buona idea avere la sua opinione su ciò che pensa che possano essere le possibili implicazioni della Brexit. Nel nostro settore non sappiamo quale sarà l’impatto, perchè è meno chiaro rispetto per esempio al settore economico, dove c’è stata più discussione. Quello che dobbiamo cercare di fare è supportare e proteggere il terzo settore in questo periodo molto difficile per noi. E il governo quindi deve iniziare a pensare a come aiutarci.

Il Regno Unito come utilizzava i fondi europei?

In gran parte per supportare le aree povere. Il governo ha fatto una sorta di promessa: mantenere quel livello di finanziamenti. Lo scorso dicembre, prima di Natale, abbiamo avuto le elezioni generali in Gran Bretagna. Molte persone che provenivano da aree poco agiate e che votavano tradizionalmente il partito laburista hanno votato per i conservatori, supportando il governo. Boris Johnson ha quindi fatto una promessa molto chiara a queste persone, dicendo che il governo avrebbe aiutato le aree meno agiate del Paese, da cui questi nuovi elettori provenivano. Il governo ha promesso che ci sarà il Uk Shared Prosperity Fund, un nuovo finanziamento che sostituirà quelli europei a partire dal 2021. Quindi quando usciremo dall’Ue in teoria quei livelli di fondi saranno mantenuti, ma di fatto non ci sono informazioni concrete in merito. Queste aree meno agiate che beneficiavano dei finanziamenti europei potrebbero non continuare a ricevere questi fondi nello stesso modo, quindi potenzialmente la Brexit potrebbe portare a un minore stanziamento di fondi per le regioni più povere dello Uk.

Pensa che le organizzazioni non profit dello Uk non potranno più sviluppare progetti in Europa o con l’Europa?

Non so quali effetti avrà la Brexit a questo proposito ma non ho visto negli ultimi anni molta collaborazione tra lo Uk e associazioni europee su progetti europei. Fino a 10 anni fa c’erano più progetti transfrontalieri ma ora sono diventati meno comuni. Ci sono molte persone in Gran Bretagna che vorrebbero continuare a collaborare con organizzazioni europee, e non diventare parte di una nazione isolata.