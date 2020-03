Coronavirus, l'isolamento in casa è il sogno dell'uomo violento

Il numero 1522, centralino antistalking della presidenza del consiglio gestito da Telefono Rosa non squilla come prima. E questo non perché si è ridotto il numero di donne che subiscono violenza, ricordiamo che stando ai dati Istat del 2019 una donna ogni 15 minuti ne è vittima. Ma solo perché l’aggressore ce l’hanno in casa e per loro è impossibile chiedere aiuto. «L’isolamento in casa realizza l’obiettivo dell’uomo violento», spiega Gabriella Ferrari Bravo, psicoterapeuta e volontaria del centro Arcidonna di Napoli. «Il dominio assoluto sul corpo della donna e sulla sua libertà di movimento».

Le donne vittime di violenze costrette in casa

L’ordinanza di isolamento sociale, seppur necessaria per una questione sanitaria, non tempera nessuna eccezione per quanto riguarda le donne. Anche i centri antiviolenza hanno sviluppato servizi di supporto da fornire aiuto da remoto. Solo che i telefoni delle linee antiviolenza squillano di meno.

Qual è la posizione del ministero delle pari opportunità e della famiglia in merito alla questione?

Qualche giorno fa la ministra Elena Bonetti ha finalmente chiarito che le donne hanno diritto di recarsi nei centri antiviolenza senza essere multate e senza dover dichiarare altro motivo che lo stato di necessità. La questione della certificazione è fondamentale perché per queste donne il diritto alla privacy è sacrosanto.

Può spiegarci perché?

Nel momento in cui una donna denuncia una qualche forma di violenza la pressione su di lei aumenta in modo esponenziale da parte dell’autore della violenza o da chi lo difende.