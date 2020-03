Passare dal conflitto alla danza della cura: la ricostruzione comincia qui

C’è la dottoressa che lavora in terapia intensiva, fa il medico anestesista e quando torna a casa i vicini la vedono come un’untrice e la allontanano. Oppure i vigili della polizia locale di Nembro, nella bergamasca, che sono stati dileggiati sui social, accusati di aver sequestrato le mascherine e di “divertirsi” a dare multe, «quando stanno lavorando come matti, passano i turni a consegnare materiali alle persone più fragili ma la paura non fa vedere tutto questo, ci si sente così esposti in prima persona da rendere cieca l’evidenza che c’è chi è molto più fragile di. noi, verso cui è giusto essere molto più attenti. E ci rende ciechi anche verso un tessuto di attenzione e di cura reciproca che invece c’è». Il professor Ivo Lizzola vive in uno dei paesi della bergamasca che sono stati più drammaticamente colpiti dal Coronavirus. Insegna all’Università di Bergamo. Si occupa di pedagogia sociale. Fra i tanti progetti che sta seguendo c’è “COnTatto”, giunto al suo terzo anno, un progetto welfare di comunità finanziato da Fondazione Cariplo: si svolge su Como e alcuni comuni della provincia, gli interventi riparativi non si limitano a coinvolgere i confliggenti, ma l’intera comunità all’interno della quale il danno è avvenuto. La logica è quella delle “città riparative” «che è una traduzione delle “restorative cities” europee, anche se “riparative” non mi piace molto, perché non è giustizia riparativa ma rigenerativa di legami», dice.

Il tema del conflitto è molto attuale. Ci sono anche i primi segnali di una potenziale tensione sociale che non possiamo permetterci. Può aiutarci a leggere questi giorni?

L’altro giorno ero in videoconferenza con 600 medici di terapia intensiva, infermieri, personale sanitario, da tutta Italia. In questi professionisti c’è il bisogno urgente di riflettere su ciò che stanno vivendo, sul come reggere la morte, la fatica, l’impossibilità di tornare a casa - perché tantissimi vivono perennemente in ospedale da 30 giorni… È emersa anche la fatica nel reggere la paura. La paura è un pericolosissimo motore di conflitti e di difficoltà nel rapporto con l’altro, quando non ha luoghi per passare dentro la parola e l’incontro. La paura può far sentire solitudini insostenibili: le due infermiere che la scorsa settimana si sono suicidate vivevano dentro di sé un conflitto pesantissimo, fra l’impotenza e il senso di colpa. La paura fa emergere i fondi scuri delle persone: la dottoressa anestesista che lavora in terapia intensiva e che quando torna a casa viene vista come l’untrice e allontanata dai vicini; i vigili della polizia locale di Nembro, qui nella bergamasca, che vengono dileggiati sui social da persone impaurite, accusati di aver sequestrato mascherine e di dare solo multe, quando stanno lavorando come matti, passano i turni a consegnare materiali alle persone più fragili… Ma la paura non fa vedere tutto questo, ci si sente così esposti da rendere cieca anche l’evidenza che c’è chi è molto più fragile di noi, verso cui è giusto essere molto più attenti. La paura, vissuta da soli, è avvelenante.