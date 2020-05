Verso un nuovo sapere pubblico: innovazione, Pubblica Amministrazione, territorio

Quali obiettivi dovrebbero perseguire tali percorsi formativi?

Lo scopo fondamentale di questo tipo di attività di formazione è la creazione di un comune linguaggio, una comune cultura, uno scambio orizzontale di esperienze tra dirigenti di strutture pubbliche e private che, seppur chiamati a svolgere compiti diversi, possano comunque condividere una comune base di organizzazione del lavoro. Pertanto, la comunicazione e le sue tecniche giocano un ruolo preponderante. Il tutto, però, deve essere svolto con metodologie didattiche contenenti elementi capaci di rigenerarsi anche al di fuori quei contesti specifici per i quali sono stati pensati e sviluppati.

Quali sono i fattori che determinano la gestione del cambiamento e dell’innovazione nella PA?

La capacità di gestire il cambiamento e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione dipende “da quanto” e “da come” la classe dirigente pubblica sia in grado di programmare e gestire le strategie digitali. Sarebbe pertanto opportuno sviluppare competenze digitali nella dirigenza pubblica, al fine di accrescere il livello di cultura manageriale e digitale dei soggetti impegnati quotidianamente a prendere decisioni e a garantire il massimo livello di servizio in termini di qualità e innovazione.

In quest’ottica, è fondamentale la formazione sia delle persone in carriera, sia di coloro che si avviano ad entrare nel mondo del lavoro, destinati a diventare i dirigenti di domani. Le organizzazioni private e la Pubblica Amministrazione devono essere pronte e preparate all’arrivo di nuove professioni, nonché a garantirsi le competenze necessarie per presidiare le tematiche di frontiera dai big data al cloud computing, alle professioni che ancora non sono definite.

Questi risultati richiedono il supporto di un sistema di condivisione delle conoscenze che assicuri una disponibilità di opportunità e risorse di apprendimento nel momento e nel luogo in cui si manifesta la necessità di risolvere un problema, individuare soluzioni, riusare software, adottare regolamenti o prendere decisioni. Tutte le iniziative di sviluppo delle competenze digitali per la PA devono condividere la conoscenza e convergere verso un sistema di formazione permanente operativo e sostenibile.

Le modalità di intervento devono articolarsi in un mix di percorsi tra cui eventi, azioni di affiancamento, trasferimento di esperienze e collaborazione in rete.

Quali potrebbero essere le ricadute benefiche sui cittadini?

"Gli Enti Pubblici sono al servizio del cittadino”. L’attuazione di questo principio comporta una differente visione del problema ed un approccio progettuale integrato tra lo sviluppo della distribuzione dei servizi ed il funzionamento delle “macchine” burocratiche che li producono.

In generale, è necessario riconsiderare il servizio alla cittadinanza non come sottoprodotto dell’apparato burocratico ma come risposta progettuale alle esigenze emergenti dalle differenti categorie di cittadini nel contesto di un nuovo livello di qualità della vita civile.

Come superare le difficoltà dei cittadini per accedere ai servizi on-line?

Per superare la difficoltà dei cittadini ad accedere ai servizi pubblici on line bisogna senz'altro accrescere la capacità della Pubblica Amministrazione di migliorare i servizi di e-government in termini di qualità, semplicità, tempestività, accessibilità e usabilità. Ciò al fine di affermare un nuovo rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, capace di determinare l'affermazione e la diffusione dei principi dell’open government: trasparenza e dati aperti, integrità e accountability, partecipazione e collaborazione.

Sarebbe, inoltre, importante sostenere la nascita di start up capaci di rispondere ai bisogni sociali emergenti e trasformare idee innovative in servizi, prodotti, soluzioni in grado di generare valore economico e sociale per il territorio e la comunità con l’obiettivo di promuovere l’evoluzione verso un modello di città e territorio sostenibile e intelligente. Ciò attraverso una stretta collaborazione tra pubblico e privato, capace di attivare un processo condiviso di trasformazione verso le “Smart City” e le “Smart Land”.