«Il cambio di paradigma verrà dai territori»

La valorizzazione del patrimonio turistico italiano, dopo la fase acuta del Covid-19, è diventata una questione strategica. Non solo dal punto di vista culturale ed economico, ma da quello sociale...

La pandemia, dalla quale non siamo ancora usciti definitivamente. ci ha reso diversi, non necessariamente peggiori o migliori. Siamo diversi in senso generale e non solo per l’eredità drammatica che ci lascia, valutabile anche in termini statistici (dalla diminuzione paurosa del PIL all'' aumento molto preoccupante della disoccupazione), ma perché impone un cambio di paradigma nei comportamenti, nelle decisioni e nelle forme di partecipazione e di rappresentanza territoriali e sovranazionali. Va poi considerato il contesto di relazioni nelle quali ci muoviamo: non c’è bisogno del Covid-19 per dire che viviamo in un mondo globale, ma ora è impossibile dimenticarcene.

Il tema si presenta in un contesto non solo locale, ma globale che sta mutando profondamente...

Infatti c'è una novità di fondo in questo scenario: il ritorno di una Europa protagonista e non solo perché è green e vuole lavorare per le giovani generazioni (è la posizione della Von der Leyen), ma anche per quanto sta sostenendo la presidente del Consiglio dell’Unione Europea. Pensiamo a Angela Merkel, che ha più volte ribadito che ci troviamo nel cuore di una sfida globale, forse la sfida più rilevante della storia europea. Perché l’Europa sia più forte in futuro deve rafforzare la sua coesione e la sua solidarietà.

In questo scenario ci sono poi delle particolarità e delle specificità concrete dei territori da cui partire? Specificità di cui Touring Club è un osservatorio privilegiato...

Un dato fondamentale è la rilevanza (nei dibattiti e nelle decisioni) dei territori. Per quanto ci riguarda è una parola-chiave per almeno tre motivi. Primo motivo: il turismo è per sua natura territoriale e quindi non è delocalizzabile.

Secondo motivo: tra le questioni più rilevanti nella vicenda Covid-19 c'è il rapporto Stato-Regioni, che non è riconducibile solo al tema della sanità ma anche a quello del turismo, dove per molti, anche se non per tutti, si è pensato che la loro autonomia coincidesse con la loro indipendenza.

Il terzo motivo è che la definizione dei territori non può limitarsi a una delimitazione amministrativa, legata ai confini, ma, specialmente per l’Italia, va tenuto conto che essi sono l’espressione della identità plurale del nostro Paese (caratteristica peculiare dell’Italia) e che pertanto vanno individuati e definiti sulla base della consapevolezza delle ricchezze che essi possiedono e della immaginazione delle ricchezze che essi possono generare in futuro.