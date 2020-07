Caos chiama caos: liberarsi dal millenarismo, per uscire dalla rete del virus

Se una cosa abbiamo (forse) compreso in questi mesi è che nessuno è davvero escluso. Più in male, che in bene in verità. In medias res ci siamo già, tutti. Per questo colpisce il "dare del tu" non al lettore, ma la virus del primo libro di Marco Bracconi, giornalista, responsabile di Tutto Milano di Repubblica, oltre che autore del blog Politica Pop sul sito della stessa testata.

Edito da Bollati-Boringhieri in pieno lockdown, ma in forma di ebook, La mutazione esce oggi anche in versione fisica, materiale, cartacea. E di petto prende la questione del "dopo", su cui si è molto dibattuto nei giorni in cui sembrava impossibile anche porsi qualsiasi domanda sul qui e sull'ora e ci si rifugiava nel dopo.

Il dopo, se mai verrà, verrà quando non ce ne accorgeremo. Nel frattempo siamo ancora tutti nella rete del virus. Eccoci qui, scrive Bracconi. Qui, «con gli stessi problemi di prima, ma a mutazione avvenuta. Internet avrà smesso di essere oggetto di dibattito per diventare punto di partenza, eppure contiunerà a giocare al gioco di sempre: fare spazio tra le persone e rimpierlo di connessioni per le quali poi risultare indispensabile».

Non un game, ma una caduta. Un falso ancoraggio, senza radicamento né appoggi. Senza un linguaggio: una tecnognosi senza fine.