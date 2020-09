L’America di Trump, un Paese feroce

Professore come descriverebbe l’America di oggi?

É un Paese diviso ferocemente in due. Questa forma di polarizzazione politica esiste da molto tempo. Oggi possiamo osservarne le conseguenze profonde, ma non ancora estreme. E questo rende il quadro più preoccupante. Donald Trump sta facendo del suo meglio per accentuare questa divisione, e conta proprio su questa per essere rieletto. Trump è sempre stato un presidente di minoranza eletto grazie al meccanismo del collegio elettorale che, in nome del federalismo, permette l’elezione di candidati che su scala nazionale hanno ottenuto meno voti degli avversari. È quello che è successo nel 2016: Trump ottenne 3 milioni di voti in meno rispetto alla candidata Hilary Clinton e vinse grazie a un pugno di voti di alcuni Stati tra cui Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Davanti al disastro dell’epidemia di Coronavirus, dove in America si sono registrare oltre 180mila vittima, penso che qualunque altro presidente avrebbe dovuto già essere spazzato via vista l’incapacità mostrata nella gestione dell’emergenza. Invece Trump conserva una base di consenso minoritaria ma piuttosto solida. Ed è su questa che conta di essere rieletto.

È possibile fare una previsione rispetto al risultato delle prossime elezioni? É più probabile una vittoria del democratico Joe Biden o del repubblicano Trump?

Difficile. I meccanismi elettorali americani sono troppo soggetti a fattori imprevedibili. Basti pensare ai dibattiti tra i due candidati, piuttosto che ad un improvviso miglioramento di uno dei due anche in pochi Stati. Basta questo a rovesciare il risultato nel collegio elettorale. Inoltre quest’anno non sapremo i risultati il giorno successivo, poiché a causa dell’epidemia si calcola che due terzi degli aventi diritto voteranno per posta. Quindi il 3 novembre 80 milioni di schede dovranno essere aperte, verificate e attribuite a uno dei due candidati. Questo significa, a meno che non ci sia un risultato straordinariamente sbilanciato per uno dei due, che per almeno i primi dieci giorni dopo le elezioni non avremo un risultato ufficiale.