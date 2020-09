Virus, potere, media. Alla ricerca di un'etica della comunicazione

Ecco, la gentilezza nella comunicazione è un dato da recuperare: la nobiltà del trasmettere, la sacralità della parola, la missione del comprendere e del condividere, la cura lenitiva e trasformativa del capire per ricucire le ferite sociali che sono ancora in piena emorragia come ignoranza, delinquenza, anti-solidarietà, miseria umana ed economica, individualismo, disinformazione, inganno mediatico, ritardo cronico in una più generale civiltà dello stare insieme con responsabilità, creatività, generosità, dispendio e aiuto. Dobbiamo ricreare una aristocrazia del logos, oggi infangato dai manipolatori in doppio petto e sorriso telegenico che, non a caso, Eco inquadrava come i veri sacerdoti del “fascismo eterno”.



Veniamo al tuo ultimo volume: Covideocracy. Virus, potere, media. Filosofia di una psicosi sociale (Male Edizioni 2020). Che cos'è lo "stato infiammatorio dell'opinione pubblica" (p. 5) e soprattutto: da chi e perché è causato?

Oggi il Capitale non investe più, o non solo, su territori merci e corpi in senso fisico, anatomico, molare. Oggi l’estensione è stata quasi del tutto sostituita dall’elemento intensivo, intenzionale, interattivo. Creare fasi di sincronizzazione e mobilitazione, somministrare “verità” con una emivita politicamente ed economicamente conveniente, far fare cose facilmente inquadrabili e soppesabili a quanta più gente possibile, destabilizzare l’elemento critico-valutativo e ingigantire quello geometrico-quantitativo, ecco il diktat dei processi conservativi oggi.

Dunque, l’opinione pubblica non va istruita, acculturata, svezzata dall’ignoranza e dalla creduloneria, allontanata dalla fabbrica dei sogni e dei mostri. Tutt’altro. Il suo virare di qua e di là viene deciso secondo tettoniche, incandescenze momentanee, sondaggi e agende setting, condizionamenti discreti, immanenze felici, paesaggi mentali che escludono il “nocivo”. Come quando dopo il restyling di un grande supermercato nel mio quartiere a Roma dove ero solito rifornirmi, ho ritrovato tutto abbellito e ripulito e come prima, tranne l’enorme scaffale di libri giornali e fumetti che produceva forse meno quattrini: un intero pezzo consistente dell’immaginario del consumatore era stato messo in eclissi, e tutto ridotto a scatolame verdure e cosmetica. Una campagna soft per l’oblio del pensare si attua anche così, con i tetris silenti del visibile e dell’invisibile. Il Potere oggi è una scenotecnica.



Che cosa impareremo dal contagio? Soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della comunicazione pubblica?

Come dico nel libro, il Covid è stato il capofila di una drammatizzazione globalizzata turbocompressa di tipo allarmistico, terroristico, ultralocalistico, difensivistico. Dunque, negazionismi e complottismi che aborro a parte, siamo stati indotti a pensare il virus come un flagello venuto da chissà dove, a duellare con la morte come se l’avessimo scoperta per la prima volta, a stravolgere la nostra quotidianità secondo la “nuda vita” e non secondo orizzonti di senso – che infatti oggi ci parlano di economie fiaccate, migliaia di posti di lavoro persi, marginali ancora più marginalizzati dalla malattia, prospettive di sviluppo azzerate, picchi di suicidi e violenze domestiche, esistenze smarrite.

Ecco, in perfetta linea con la pseudo-informazione cui ci abbeveriamo ogni giorno, abbiamo perso la filiera delle cause e delle soluzioni condivise in chiave comunitaria, dei significati storici e delle responsabilità politiche, e ci siamo fatti sommergere solo dalle evidenze pilotate, dalle paranoie, dai titoloni dei media ben contenti di guadagnare sullo spavento della gente, dal tracollo della nostra incolumità, da bollettini di guerra, da immagini fortemente sbilanciate verso lo “scandalo” del dolore nelle corsie, degli agonizzanti, dei lutti a catena. Continuiamo a patire questo stato di cose semplicemente perché un giornalismo amputato, morboso e spettacolarizzato ci ha fatto ignorare sin da tanto tempo fa la complessità e la fragilità della vita di ciascuno. Come diceva il grande Paul Valery in un saggio di inizio Novecento sulla crisi del pensiero europeo: “Noi, le civiltà, ora sappiamo che siamo mortali”.