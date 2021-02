La Francesina ed io, racconto dissacrante sulla disabilità

Al di là di questo ultimo periodo dovuto alla pandemia, quella che racconti è una vita decisamente intensa – con i suoi limiti -, fatta di incontri, amici e lavoro. Anche quando parli di abbattimento delle barriere le prime che vuoi abbattere non sono semplicemente fisiche…

Di sicuro c’è un problema culturale che fa da tappo. E per quanto riguarda le barriere per le persone con la mia malattia la tecnologia è stata una manna, senza di essa prima di internet e dei computer, ma anche dei nuovi modelli di carrozzina quelli come me erano tagliati fuori da tutto. Se per esempio fossi nato negli anni 60, alla mia età, 37 anni, sarei stato relegato a guardare la tv. Il fatto di poter comunicare e mostrarmi grazie alle tecnologie fa sì che la società man mano prenda più confidenza con la nostra condizione.

Hai pensato a un particolare tipo di lettore quando hai deciso di trasformare la rubrica in un libro?

In realtà no, ma dai dati statistici su Fb ho verificato che tra i lettori ci sono tanti laureati e insegnanti. La cosa mi ha stupito (qui la pagina di Nicolò su Facebook).

Nel libro ci sono tanti episodi al limite, alcuni molto divertenti… sono tutti veri?

Sì, le storie che racconto sono capitate davvero. Certo con la scrittura alcuni, come per esempio quello del joystick e dei tentativi di saluto stringendomi la mano (esilarante episodio in cui qualcuno cerca di salutare afferrando la mano che guida la carrozzina che così “comincia a vagare – avanti e indietro, a destra e a sinistra – colpisce tutto quello che si trova davanti e di fianco, spesso le caviglie del malcapitato più prossimo o dello stesso normodotato, che sta sudando le restanti camicie”. Pag. 92) è la riunione di tanti episodi tutti simili, capita spesso. Almeno a me è capitato più di una volta.

Il nome francesina per la Duchenne lo ha inventato una tua ex fidanzata…

Sì e l’origine è un po’ a luci rosse (gli occhi sorridono mentre sussurra). Ironizzavamo per il fatto che quando lo facevamo eravamo sempre in tre, io, lei e la… francesina.

Nel libro racconti di una visita ad Amsterdam e di come in un locale il bagno accessibile per dimensioni fosse in cima a una scala. Eppure si pensa sempre che all’estero siano più attrezzati dell’Italia …

Ho sempre amato viaggiare, da questo punto di vista la migliore è stata senz’altro Londra. Non ci sono stati intoppi, mentre a Barcellona in metropolitana abbiamo dovuto fare due rampe di scala perché non c’era l’ascensore, ma la Spagna, tra i Paesi visitati, mi è rimasta nel cuore. Nella mia classifica ci sono poi la Costa Azzurra e la Camargue. Il mio sogno è riuscire visitare l’Autralia.