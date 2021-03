«Così diamo nuova vita ai villaggi in Francia»

Quando avete utilizzato per la prima volta questo tipo di finanziamento?

Questo modello, che si basa sulla diversità dei finanziamenti, è stato sperimentato durante il primo lockdown, con il nostro primo progetto: “C’est ma tournée!”. Non potevamo rimanere inattivi: ci sono giunti numerosi messaggi dei sindaci rurali e delle associazioni locali per avvertirci della catastrofe economica e sociale di lungo periodo che si preparava se non avessimo agito immediatamente. In un villaggio, quando un bar o un’attività commerciale chiudono, tutto il tessuto locale e la coesione sociale del territorio si ritrovano lacerati, e per molti anni. La mancanza di risorse finanziare rischiava di far sprofondare migliaia di famiglie in un’emergenza economica che si sarebbe unita all’emergenza sociale di una località senza luoghi di vita comune. Nel giro di qualche settimana abbiamo organizzato un collettivo composto dall'associazione dei sindaci rurali della Francia (Association des Maires Ruraux de France), dal marchio responsabile “C’est qui le patron?!”e da un collegio di aziende patrocinanti per dare un aiuto finanziario diretto di 1500 euro, su convalida del sindaco, ai piccoli commercianti, artigiani e produttori locali situati in comuni di meno di 3500 abitanti, che hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 100 mila euro nel 2019. In tre mesi abbiamo potuto aiutare più di 250 commercianti a superare la crisi e a preparare la ripresa in 115 centri rurali in tutte le regioni della Francia. Quest’iniziativa ha vinto il premio europeo della solidarietà civile conferito dal Comitato economico e sociale europeo, che ha riconosciuto l'operato di un’organizzazione della società civile che ha dato uno straordinario contributo alla lotta contro le conseguenze economiche e sociali della pandemia di Covid-19.

Che aspetto ha portato alla luce l’iniziativa “C’est ma tournée!”?

Quest’operazione ci ha offerto un punto di vista molto documentato su una delle cause maggiori dell’impoverimento dei territori rurali in via di desertificazione commerciale. Il modello tradizionale del commercio di prossimità non permette più di creare le risorse necessarie per dinamizzare i nostri villaggi. Esiste quindi una soluzione di un genere tutto nuovo e già sperimentata in più di 70 comuni che propone un modello sostenibile perché efficace: i negozi di alimentari gestiti dai cittadini (le épiceries citoyennes).

Che cosa sono le épiceries citoyennes?

Un sistema di commercio non lucrativo che si basa sull’autonomia dei cittadini nell’organizzazione dei loro circuiti di alimentazione e di consumo. Con una somma di investimento minima, di 2000 euro, è possibile aprire un negozio di alimentari che funzionerà poi senza alcun apporto finanziario esterno durante tutta la sua durata, dal momento che la gestione è associativa. Inoltre non ci sono costi per il personale perché ciascuno dona due ore al mese del suo tempo, il comune presta il locale e gli ordini sono riuniti in modo che non ci sia nessun costo fisso eccessivo che potrebbe minacciare la sostenibilità dell’iniziativa. I prezzi sono dal 15% al 30% meno cari di quelli della grande distribuzione e sono i produttori locali (che si trovano in media a 15 km dal negozio di alimentari) che fissano il prezzo giusto, dal momento che non è imposto loro nessun margine commerciale. Questo modello va a vantaggio dei consumatori, soprattutto dei più precari, e dell’economia del territorio nel suo insieme, offrendo un nuovo sbocco commerciale, con una filiera corta di prossimità, agli imprenditori locali.

L’obiettivo è ambizioso e necessario: aprire 2000 negozi di alimentari di questo tipo entro il 2022 in tutti i villaggi che ne hanno maggiormente bisogno. Il contributo che chiediamo in occasione di questa call rivolta a tutta la collettività a presentare i loro progetti ci permetterà di garantire il 50% del progetto.