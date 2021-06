Una scorta per la memoria della strage di Via D' Amelio

10 gennaio 2021 su Facebook nasce il gruppo privato “Scorta per la Memoria”, amministratore è Salvatore Borsellino. Ad oggi, 1315 persone fanno parte della catena civica virtuale diventata poi presidio vivo in Via d’ Amelio, a Palermo, dal primo maggio 2021.

«L'iniziativa nasce dallo sdegno provato nell’avere dovuto vedere un noto politico, nel tentativo di raccattare qualche consenso, usare quel luogo, che per me è sacro, come se fosse il set di uno spot pubblicitario. – Ci racconta Salvatore Borsellino - e dal desiderio di impedire altre profanazioni di questo tipo, come da più di dieci anni, con la sola nostra presenza al 19 luglio in Via d'Amelio, abbiamo impedito quel triste spettacolo di politici che venivano in Via d'Amelio a portare corone mortuarie. Mia madre, facendo piantare quell’ulivo in Via d'Amelio ha voluto che quel luogo diventasse un simbolo di vita, di rinascita, di speranza , piuttosto che un luogo di morte».