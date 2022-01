Nelle carceri mai così tanti suicidi come nel 2021

A proposito di spazi, poi parleremo anche del tema della carenza del personale, a che punto siamo - a quasi due anni dall’inizio della pandemia -, con la gestione dei colloqui per i detenuti, possiamo dire che la pandemia ho portato un pizzico di digitalizzazione dentro gli istituti di pena?

L’emergenza della pandemia ha portato novità interessanti, certo: e non si tratta solo delle video chiamate, ma soprattutto le chiamate. Mi spiego: in molti istituti i detenuti hanno iniziato a chiamare a casa tutti i giorni o quasi. Una rivoluzione. Ad inizio 2022 alcuni ispettori delle carceri girate da Antigone dicono che continueranno perché rende chi vive in carcere più tranquillo, meno solo e in contatto con il mondo fuori, dalle relazioni sentimentali a quelle con i figli. Tornare ad una telefonata a settimana per 10 minuti, che per inciso è una norma degli anni ’70 quando anche chi viveva fuori chiamava a casa una volta a settimana, sarebbe un dramma. Resta il fatto che per esempio, negli spazi aperti delle carceri non è mai stato concesso di fare colloqui con i parenti.

Con carceri così blindate per evitare il contagio, le misure alternative adottate dopo la prima ondata del virus hanno funzionato? E al contempo, come hanno reagito le attività lavorative del Terzo settore e del privato che lavorano con e nel carcere?

Bisogna ammettere che misure alternative hanno funzionato per liberare le carceri, si è passati da oltre 61 mila detenuti e meno di 55 mila. I semi-liberi sono fuori dalle carceri, ma in Italia si è puntato e scommesso sulla detenzione domiciliare. Questo ha solo cambiato il luogo, di detenzione, ma non il percorso di reinserimento sociale e anche lavorativo dei detenuti. Chi sconta una pena in regime di articolo 21 o i detenuti che andavano fuori dal carcere per i lavori sociali sono stati messi “in frigo”, e lì stanno da due anni. Con percorsi di crescita personale e professionale interrotti. In carcere, dove non si è autonomi in niente, neppure per fare la doccia, visto che anche per questa pratica di igiene quotidiana bisogna essere accompagnati, l’isolamento dagli altri detenuti di chi esce per lavorare è impraticabile. Per questo il lavoro in carcere e fuori rischia di essersi compromesso, vista la fragilità che questo meccanismo aveva già prima del virus. Anche perché in media lavorava nel 2021 il 43,7% dei detenuti. Ma la maggior parte di loro è alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e con mansioni che spesso non hanno alcuna spendibilità all’esterno.