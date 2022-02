Lotto contro la povertà educativa per battere la Quarta mafia

Come nasce l’idea di promuovere i Dialoghi sulla legalità ed i vari cicli di incontri che state organizzando e perché è importante parlare di questi temi agli studenti?

Il tema della legalità riguarda da vicino ciascuno di noi e gli studenti, in particolare, hanno un'urgenza tipica della loro età nel voler risvegliare Foggia dal suo torpore. Noi docenti, di tutte le discipline, abbiamo una grande responsabilità nella formazione di una cultura della legalità, ma soprattutto mi piace pensare che i giovani possano cambiare le cose lottando per i loro ideali, scendendo in piazza, facendosi sentire come forza trasformativa. Da qui nascono i Dialoghi sulla legalità, un'occasione concreta per affrontare questi temi senza retorica, per confrontarsi direttamente con le istituzioni e immaginare con loro un piano di azioni per promuovere la legalità e il contrasto civico alla criminalità.

Qual è il ruolo dell’Università di Foggia nel territorio della cosiddetta "Quarta Mafia" in un’ottica di formazione culturale, di antimafia sociale e di nuove coscienze? Quali sono i valori che oggi deve trasmettere l’ateneo dauno ai suoi studenti?

L’università forma coscienze ancor prima di trasmettere conoscenze. In un territorio come questo, dilaniato dalla criminalità organizzata, la responsabilità è doppia. Noi abbiamo il dovere di parlare di antimafia, di chiedere ai nostri studenti di non mollare, ma soprattutto dar loro motivi e strumenti per essere autonomi e liberi nelle loro scelte. Speriamo ogni giorno di trasmettere ai nostri studenti la voglia di tenersi stretti sogni e ambizioni, utili a raggiungere i propri obiettivi anche quando sembra difficile. La nostra è un’università in cui il rapporto docente/studente è diretto e il dialogo è costante. Questo aspetto di certo contribuisce a trasmettere loro il valore della conoscenza, indubbiamente quello più importante per cambiare le cose.

“Economie mafiose e mondo imprenditoriale” è il titolo di uno dei tanti incontri che avete organizzato, fra i più attuali in un territorio in cui gli imprenditori sono particolarmente vessati dalla criminalità. Agli studenti di oggi che sono il futuro e gli imprenditori di domani che cosa si sente di chiedere, che cosa si augura che comprendano anche grazie all’apporto di figure di spessore come quella di Tano Grasso, fondatore e presidente onorario della Federazione anti-racket italiana?

Per noi, intanto, è molto importante, oltre che un onore, il fatto che personalità come Tano Grasso scelgano di lavorare con noi e di dare il loro apporto. Tano Grasso, tra l’altro, sarà anche titolare di un insegnamento al dipartimento di Studi umanistici: Letteratura e mafia saranno al centro di lezioni che si prospettano illuminanti oltre che importanti dal punto di vista formativo. Questo ci aiuta ad essere vicini agli studenti, quindi ad avere ulteriore occasione per sostenerli nel loro impegno civico. Chiediamo alle associazioni degli studenti di essere creative, di continuare a fornirci tutti gli stimoli che ci danno quotidianamente. L’ateneo con tutta la sua forza istituzionale, culturale e politica è accanto ad ogni loro iniziativa. Loro hanno scelto di sostenere gli imprenditori in difficoltà e hanno voglia di costruire, di fare nuova impresa, di mettere le loro competenze a disposizione del territorio e noi non possiamo che dargli una mano per fare tutto questo, per davvero. I giovani, in particolare i nostri studenti, non intendono lasciare Foggia. L’università ha l’imperativo morale di sostenerli per difendere e costruire un futuro.

Perché la povertà educativa ci deve spaventare e come estendere e proporre l’offerta universitaria anche alle fasce più deboli, quelle a rischio dispersione scolastica e culturale?

La povertà educativa spaventa perché senza formazione non c’è cultura, e senza cultura non c’è futuro. In un mondo sempre più iperconnesso e digitale si ha l’illusione che non sia necessario studiare perché tutte le informazioni sono accessibili con un click. Si tratta appunto di un’illusione perché senza cultura quelle informazioni sono inerti, accessibili ma inutilizzabili. La cultura rappresenta l’innesco che rende la conoscenza una forza esplosiva. L’università, collaborando attivamente con la scuola, mette a disposizione tutte le sue risorse per favorire una formazione alla portata di tutti. Le fasce economicamente deboli hanno fortunatamente molte agevolazioni: presentando l'Isee chiunque può iscriversi pagando le tasse in base alla sua fascia di reddito e quasi due terzi dei nostri iscritti non pagano o pagano tasse minime. La vera sfida, però, è arrivare dove scuola e università non attecchiscono: diventa qui fondamentale scendere in campo con iniziative e azioni che coinvolgano il territorio, che convincano i ragazzi che la strada per il loro successo è dentro le aule, più che altrove. Non è semplice, ma non è un caso che abbiamo scelto proprio questo tema per l’Inaugurazione dell’anno accademico alla presenza del Presidente della Repubblica. Contrastare la povertà educativa è una priorità nazionale.

Lei che idea si è fatta: quali sono le prospettive e le ricchezze da cui il territorio deve ripartire per attuare un vero riscatto sociale, economico e lavorativo del territorio?

Il meridione è un territorio che ha molte potenzialità, ma anche un sacco di problemi. Basti pensare al settore agricolo che, già da solo, fornisce moltissime ricchezze sfruttabili e utili alla reale crescita economica di questa terra, ma purtroppo, anche a causa delle pressioni delle ecomafie, mancano investimenti seri per la trasformazione e per la logistica dei prodotti agricoli, quindi queste risorse naturali generano ricchezze altrove. Dovremmo forse scommettere sulle menti dei nostri giovani, sulle loro nuove idee di impresa per attrarre investimenti al Sud e invertire la fuga dei talenti. La Regione Puglia e il Piano nazionale di ripresa e resilienza - Pnrr e stanno generando una serie di opportunità di sviluppo economico nei settori della blu economy, delle nuove fonti energetiche, della mobilità sostenibile, della salute, del benessere e della gastronomia. A breve nasceranno ecosistemi regionali dell’innovazione sui quali puntiamo molto per favorire la promozione di una nuova cultura di impresa.