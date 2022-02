L'adozione è una sfida, lo Stato non lasci sole le famiglie

Professore, come mai non è stato fatto alcun passo avanti nel post adozione?

«Guardi, non è stato fatto alcun passo avanti nel campo generale della psicoterapia. Il diritto alla psicoterapia sancito dall’ingresso di tale disciplina nei Lea, i Livelli essenziali d’assistenza, non è stato realizzato e non è riconosciuto né per i bambini che hanno subito dei traumi, né per le famiglie che li adottano. Questa è un’arretratezza culturale, non solo italiana. Freud diceva che la psicoterapia è perturbante, scuote gli equilibri. Politici, amministratori e anche molti giornalisti non danno alla psicoterapia il ruolo che essa meriterebbe. L’approccio psicoterapeutico al problema e alle difficoltà delle adozioni potrebbe fare molto bene alle famiglie, sia all’inizio che nel momento della difficoltà. Non ne è riconosciuta la pubblica utilità».



Lei si è occupato di politica, in passato, dunque conosce bene gli strumenti legislativi. Se per un giorno avesse i pieni poteri per poter assumere qualche decisione di rilievo, che cosa farebbe in questo ambito?

«Mi sostituirei volentieri come commissario ad acta, nelle Regioni. Credo che in ogni Azienda sanitaria locale dovrebbe esserci un servizio che si occupi di maltrattamenti all’infanzia e di cura delle adozioni, diretto e affidato a psicoterapeuti che hanno bisogno di continui aggiornamenti e sostegno. In questo momento c’è solo nel Veneto, senza però una specifica menzione alle adozioni. Un servizio di questo genere non costerebbe molto e funzionerebbe come un formidabile elemento di prevenzione nello sviluppo dei disturbi di personalità cui vanno incontro i bambini che vivono situazioni traumatiche, complesse e gravi. E potrebbe aiutare enormemente le famiglie che affrontano la sfida dell’adozione».