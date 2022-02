Comunità energetiche: quando l’energia green la facciamo a casa nostra

Quanto grandi possono diventare le comunità energetiche e come si costruiscono, formalmente?

Parliamo di frazioni di grandi città, o di comuni interi se si tratta di quelli medio-piccoli: sono comunità che possono avere centinaia se non migliaia di aderenti. All’interno della comunità energetica ci sono diversi impianti condivisi per la produzione di energia, da fonti rinnovabili come dai pannelli fotovoltaici, nella maggior parte dei casi, e questa energia viene redistribuita a tutte le utenze “iscritte” alla comunità energetica. Ogni comunità ha bisogno di un atto costitutivo, come la creazione di una cooperativa, anche se non è l’unica possibilità: resta il fatto che ci deve essere un ente giuridico che regoli i rapporti all’intento degli aderenti.

Il costo dell’energia - per molti motivi che non abbiamo qui lo spazio di elencare - è aumentato da alcuni mesi, e la prima conseguenza è la crescita delle bollette per le famiglie e per le aziende. A che ritmo le comunità energetiche sono in crescita e possono essere una risposta a questa “crisi energetica”?

L’aumento dei prezzi odierni è legato al costo del gas. Che si ripercuote in modo diretto sulla bolletta del gas per il riscaldamento e per cucinare, ma anche in modo indiretto sul costo dell’energia elettrica perché una quota importante viene prodotta con il gas naturale. Tutto quello che permette di evitare il ricorso al questa fonte fossile, ovviamente, porta ad un beneficio economico, che se due anni fa era difficile da “vedere” sul medio-breve periodo, oggi diventa un beneficio economico enorme. E immediato. In più, nelle comunità energetiche, la quota di energia che viene consumata in contemporanea alla produzione viene dato un incentivo economico che fa crescere il valore dell’investimento, facendo diminuire la bolletta.