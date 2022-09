La mia Italia è inarrestabile perché dà fiducia ai giovani

Lei è diventato allenatore della nazionale lo scorso anno, con un progetto che puntava a Parigi 2024, come ha pensato di costruire questo gruppo e c’è un’elemento nella ricetta di questi due successi che spicca sugli altri?

Direi di si: puntare sui giovani in Italia lo si fa in casi di emergenza, o a parole. Per me invece far crescere i giovani è un valore aggiunto. L’anno scorso, anche se con poco tempo per allenarci insieme, agli europei ci siamo presentati con 8 esordienti nella competizione e un’età media di 24 anni. Un percorso che nonostante il successo è continuato con questo mondiale dove erano addirittura 12 gli esordenti su 14. Anche questo un risultato storico. L’idea è quella di costruire un gruppo di ragazzi che sentono la fiducia l’uno dell’altro.

Al centro quindi lei mette il gruppo?

Esatto è un successo arrivato per le qualità umane ed etiche di questi ragazzi. Grazie a quelle si lavora molto più facilmente insieme su quelle tecniche. E loro questa fiducia la sentono anche se hanno poca esperienza e giocano spensierati, emozionandosi per ogni punto e per ogni vittoria. Il gruppo è composto dai giocatori, ma anche dallo staff che ha scoperto e per questo lo abbiamo convocato, ragazzi come Yuri Romanò che ha 24 anni e arriva dalla A2 e ha più partite in nazionale che in Superlega, ma aveva il supporto di tutto il gruppo che è come una famiglia, e questo l’ha portato ad esprimersi al meglio in Polonia.

Parlava di famiglia, com’è stata l’accoglienza della sua Puglia, a cui lei so che è molto legato?

Sono arrivato in aereo a Bari e c’era tanta gente ad aspettarmi, non me lo aspettavo. A Squinzano invece sono stato poco, praticamente il tempo di dormire e ripartire. Ho trovato una grande bandiera vicino casa ed è stato emozionante. Mi hanno sempre fatto molto piacere le testimonianze d’affetto dei miei conterranei.