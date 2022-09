Qui a Librino i bambini sono figli della bellezza

Perché “Porta delle Farfalle”?

«La “Porta delle Farfalle” rimanda alla visione di un bambino che può attraversare un momento cupo, buio, proprio come il bruco. Che però può sempre scorgere la luce e in un istante può trasformarsi in farfalla. Vorrei trasmettere questa visione di sospensione e sogno contro la pesantezza di questa contemporaneità, per restituire leggerezza a uno stato dell’anima che rischia d’implodere nella sua gravità. Restituire una porta d'ingresso in un quartiere come Librino, con l'immagine di un bruco che diventa farfalla è visione di bellezza. I ragazzi di Librino che entrano ora dalla Porta delle Farfalle entrano nella visione della trasformazione e del divenire.

L’appello artistico ha coinvolto oltre 5000 studenti dei licei artistici siciliani: qual è il loro ruolo?

I licei artistici vanno protetti come agenzie educative in nome della bellezza, perché in Italia in futuro non ci potrà essere arte e patrimonio culturale se non ci saranno figure professionali- dagli storici dell’arte agli artisti- che potranno proteggere e conservare la bellezza del patrimonio italiano.

Qual è il valore della Porta delle Farfalle?

Questa nuova opera raggiunge un valore epico perché adesso, 15 anni dopo la creazione della Porta della Bellezza, i due chilometri di muro accoglieranno il valore della bellezza di quattro generazioni. È un'opera storica che è frutto dell’ impegno civile della mia vita e di intere generazioni di Librino. Infatti le mamme di allora, che hanno partecipato alla realizzazione della Porta della Bellezza, sono diventate nonne. Questo è il senso più importante di quest’opera: in nessun altro luogo come a Librino si è raggiunto un valore epico di condivisione da parte di quattro generazioni nell’arco di 15 anni e sempre con la stessa coerenza e innocenza. E alla fine tutte queste generazioni proteggono la bellezza. Questa è l'opera universale.