Chiara, la suora scalza tra le prostitute nigeriane

“Our father who art in heaven”. Sulla superstrada SS385, qui meglio conosciuta come la Catania-Gela, il padre nostro è recitato in lingua inglese da un gruppo di ragazze nigeriane che su quella strada lavorano tutti i giorni dalle prime luci del mattino fino all’imbrunire. A pregare con loro, avvolte in un saio grigio-azzurro e dal velo bianco, con le mani rivolte al cielo e a piedi scalzi, c’è Suor Chiara con Suor Bernarda e Suor Marta, le tre Sorelle minori del Cuore Immacolato che secondo la regola di San Francesco d’Assisi vivono in estrema povertà in un piccolo convento a Caltagirone. Senza un soldo in tasca, con un cellulare vecchio che viene acceso soltanto un’ora al mattino e soprattutto senza luce elettrica. «Se abbiamo bisogno di qualcosa per le nostre figlie, ci rivolgiamo direttamente al Signore e lui provvede», spiega Suor Chiara che precisa: «Tra quelle ragazze non c’è una sola prostituta».