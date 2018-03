Siamo non vedenti ma sul lavoro vediamo molto lontano

«Quando l’ho visto per la prima volta – racconta l’autrice del documentario – era impegnato in una riunione. Sono rimasta ad assistere. Si presentavano dei potenziali progetti il nuovo logo della città e mi sono chiesta come avrebbe potuto vederlo. I suoi collaboratori lo presentarono in 3D, una moderna tipologia di presentazione di progetti che spiega forme e colori anche a chi non vede. Fu una grande sorpresa. Mi disse che in Comune avevano capito che le cose si potevano presentare anche in modo accessibile alle persone non vedenti».

Rispettato da consiglieri, Giunta e dipendenti, Federico Borgna ha anche la stima dei suoi concittadini. Tutti hanno superato l’idea iniziale che qualcun altro al suo posto avrebbe fatto il “vero Sindaco”. «Non sarà lui a decidere», era la frase che echeggiava nei corridoi. Oggi nessuno lo direbbe più.

Gabriella Ferri, classe 1967, vive a Milano. Viaggia molto, frequenta spesso concerti, si fa sempre accompagnare dal compagno Adriano. Non vuole né il bastone, né il cane. È caduta durante una passeggiata in solitaria e non vuole più saperne. Lavora in una filiale Unicredit dove è entrata come centralista e oggi recupera crediti usando il computer e tecnologie sofisticate che le ha fornito l’azienda. Nata ipovedente, diventa non vedente totale “per scherzo” a 16 anni. Con una biscia di plastica, le mettono paura e cade. La caduta e la botta in testa le provocano la perdita del residuo visivo. Esperta di computer e iperattiva, Gabriella Ferri ha fatto le sue scelte. A volte anche bizzarre.