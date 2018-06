Haiti, il “quarto mondo” che riparte dai giovani

Raphael ha 27 anni, è lui il responsabile del progetto di ricostruzione Fors Lakay. In passato ha fatto parte di pericolosissime gang locali. «Poi», racconta, «ho incontrato Padre Rick. «E sono molto grato a lui, alla fondazione, a queste persone che dal niente hanno costruito ospedali, scuole, case. Lo hanno fatto per noi senza chiedere niente in cambio».

«A Fors Lakay», continua Raphael, «abbiamo costruito già 250 casette, l'ospedale Saint Marie per famiglie da 80 posti letto per assistere 30.000 pazienti l'anno, una panetteria, e una struttura coperta dove i giovani possono stare insieme». Ma i lavori proseguono e l’obiettivo è costruire case per tutti, aprire 6 internet café per la formazione a distanza dei ragazzi della comunità, un obitorio per accogliere, in attesa di dare loro degna sepoltura, i tanti corpi spesso abbandonati in strada o di persone i cui cari non possono permettersi un funerale. La forza lavoro per la costruzione di questo progetto è rigorosamente locale, dando così subito la possibilità a tanti haitiani di poter contare su un salario per la sopravvivenza della propria famiglia.