Io, primo testimonial anti cancro ancora malato

Per Matteo Losa, 35 anni, questo “agente esterno” è stato il cancro. Si è ammalato 12 anni fa, quando voleva diventare un calciatore professionista: con la malattia ha cambiato i piani e, come il soldatino di stagno della fiaba di Andersen, ha deciso di inseguire il suo secondo sogno, quello di diventare scrittore, e lo ha realizzato. Ha scritto il libro “Piccole fiabe per grandi guerrieri”, pubblicato da Mondadori e nato come progetto di crowdfunding su Internet: l’idea è piaciuta all’Airc, associazione italiana per la ricerca sul cancro, che lo ha sostenuto e scelto come testimonial.

«La prima reazione alla scoperta della malattia è stata la paura, una paura intensa, paura di morire e lasciare tutto quello che di bello stavo costruendo – racconta quando lo incontriamo nella casa dove vive a Inveruno, in provincia di Milano, insieme alla compagna Francesca e al cane Buzz - per fortuna l’operazione d’urgenza che ho dovuto subire è andata bene e dopo 11 giorni di ospedale e 11 chili persi sono tornato a casa, proprio il giorno della finale di Berlino. Dalla notte in cui l’Italia ha vinto il Mondiale io ho ricominciato la corsa verso il mio».

Il cancro ha cambiato tutto: «Progetti non ne puoi più fare, devono essere a medio termine nel migliore dei casi, se sei un ragazzo giovane che sta costruendo la sua vita è molto complicato. Ho dovuto imparare a ragionare per mesi anziché per anni, per obiettivi rapidi e sostenibili», dice. Dopo il primo rientro a casa Matteo si è rimesso in forma, nonostante la chemioterapia preventiva, con allenamenti «da solo con il mio cane e la mia fidanzata, con vomito e Gatorade che si intervallavano» ed è andato a Londra per fare un provino da calciatore professionista.