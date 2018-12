La prima Breast Unit della Palestina parla italiano

Il sorriso si apre all’improvviso sulla bocca di Shakib, 35enne cittadina di un villaggio a pochi chilometri a Betlemme, mentre inizia a raccontare la sua esperienza nell’ospedale di Beit Jala (Betlemme): lei è una delle primissime donne curate dalla prima Breast Unit palestinese, realizzata grazie a un progetto di cooperazione internazionale voluto da Associazione Centro Elis con AICS e Università Campus Bio-Medico di Roma. Stretta nel chador color verde oliva che ben si intona con la sua carnagione e le incornicia il volto, Shakib appare felice di raccontare una storia andata a buon fine, dopo tanta paura. «Un giorno, alcune settimane fa, ho toccato il mio seno come faccio spesso e ho sentito qualcosa di strano, qualcosa di diverso. Avevo saputo da una mia parente che aveva appena aperto un nuovo servizio presso il nostro ospedale e sono andata a chiedere cosa potevo fare. Grazie ai medici della Breast Unit dell’ospedale di Beit Jala ho fatto le indagini senza dover lasciare la mia città e in pochi giorni ho scoperto che il mio seno è a rischio tumore, poiché sono state trovate molte microcalcificazioni che nel tempo possono trasformarsi in tumore». Shakib lo ha scoperto nel suo ospedale, effettuando l’esame stereotassico delle microcalcificazioni, impossibile da fare in Palestina fino a poche settimane fa. I ricordi si susseguono e Shakib passa da un’espressione seria a un sorriso pieno di gioia. Mentre parla, guarda con intensità la direttrice dell’ospedale e la case manager presenti al nostro incontro e raccontando le sue paure e le sue speranze, svela la rivoluzione arrivata nella sua vita e nella sanità palestinese. «Senza la Breast Unit avrei dovuto andare all’estero, ma non so quante difficoltà avrei dovuto attraversare. Quando ho capito come lavorano i medici della Breast Unit ho voluto dirlo alle mie amiche e alle donne del mio paese, e ho preso volantini e manifesti per farla conoscere».