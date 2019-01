L'orto, una passione da coltivare con tatto e olfatto

Stefano Iannoli è stato il primo ipovedente inserito nelle attività agricole della cooperativa (un altro lavora in ufficio - ndr.) e per Andrea Caserini l’esperienza è stata una scoperta positiva per tutti. «Cercando di risolvere un problema per lui abbiamo visto che la soluzione avvantaggiava tutti: in un orto si rischia di lavorare con un po’ di disordine, si lasciano in giro gli attrezzi, non ci si preoccupa degli avvallamenti. Ma una volta che si inizia a chiudere le buche e a riporre gli attrezzi in modo ordinato ci si rende conto che il lavoro è migliorato per tutti: anche girare con la carriola senza incappare nelle buche del terreno è meglio per tutti e l’ordine è un vantaggio anche per chi non ha problemi».

Per aiutare Stefano Iannoli nel lavoro è stata realizzata una serie di strumenti compensativi. «Hanno costruito dei percorsi per aiutarmi nell’orientamento con degli assi, colorato di bianco le casse di coltivazione e poi per seminare ho delle piccole scatoline con dei fori e per trapiantare in file diritte è stato adottato un trucchetto: un bastoncino con un filo», spiegaIannoli che precisa: «Uso molto il tatto, soprattutto per diserbare. Le mani mi aiutano a capire se sta crescendo della gramigna». Certo non mancano le difficoltà «L’insalata è molto semplice da seguire, un po’ più difficile è coltivare le patate, soprattutto capire quando la pianta si ammala».

Prima della sospensione delle attività orticole per l’arrivo della cattiva stagione Stefano Iannoli con Emanuela Macelloni, coordinatrice del progetto è andato in visita insieme al gruppo di lavoro della cooperativa a un orto per fare mezza giornata. Un modo anche per dimostrare che era capace di lavorare «Stefano ha accettato la sfida e la proprietaria, Maria Sangalli, è rimasta molto colpita dalla sua capacità di cimentarsi con le diverse attività» spiega Andrea Caserini: «riconoscere gli ortaggi al tatto e all’olfatto, conoscere le operazioni da fare e quando scopriva la presenza di erbacce iniziava a scerbare (eliminare le erbacce) senza sbagliare. Chissà che da questa esperienza non esca qualcosa di positivo a livello lavorativo per Stefano», conclude Caserini.