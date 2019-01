La Palestina in moto (sentirsi come Che Guevara nei Diari della motocicletta)

Devi fare la pipì in mezzo al nulla? Bussa a una porta.

Bassam mi porta in uno dei cosiddetti villaggi-castello dell’ Impero ottomano per visitare il palazzo di Suhweil (in ristrutturazione). Ammiriamo le serrature secolari delle grandi porte di legno, camminiamo sui tetti e ci godiamo il panorama, elogiamo i ripiani scolpiti nelle stanze... se non che ho davvero bisogno di fare pipì. Mi guardo intorno alla ricerca di un posto adatto, ma Bassam, che ha capito, inizia a bussare alle porte dei vicini e chiede per me se posso usare l’hamam (in arabo “bagno” – purtroppo non il bagno turco). Sono un po’ imbarazzata (oseresti bussare a qualche porta in Italia per chiedere di usare il bagno?), ma non la famiglia cui chiediamo: un bambino segnala dove si trova il bagno; così posso lasciare Suhweil in forma migliore.

Benvenuti a Chicago

Abbiamo attraversato un paio di città (alcune fantasma, alcune più vivaci) dove, soprattutto in estate, la maggior parte degli abitanti sono palestinesi-americani. Si tratta di persone molto ricche (almeno per gli standard locali); alcuni di loro costruiscono palazzi lussuosi ma non necessariamente li finiscono ... i loro figli forse lo faranno, spiega Bassam. È la cultura locale.

Ci fermiamo a comprare acqua e sigarette in un supermercato a Turmus Ayya, e chiacchieriamo con il cugino del proprietario: viene da Chicago e qualsiasi cosa io dica, risponde con “Davvero?” (interiezione tipica di Chicago?). Ci spiega che metà (!) dei 3500 e più residenti di questo villaggio sono di Chicago!

Non c’è niente di meglio di una birra locale quando sei stanco e sudato

La nostra ultima tappa è Taybeh, un villaggio principalmente cristiano famoso per il suo micro-birrificio a conduzione familiare (il primo in Medio Oriente). Stavano per chiudere, ma abbiamo potuto fare un tour e un assaggio della loro nuova deliziosa birra bianca. La birra Taybeh è esportata all’estero, auguro loro buona fortuna!

In conclusione

Questa è la mappa del mio incredibile giro in moto di 150 km nel governatorato di Ramallah e al-Bireh.