Quelle preghiere delle ragazze della Catania-Gela

Suor Chiara, insieme a Suor Bernarda e Suor Marta, è più che una mamma per queste ragazze, alcune anche minorenni, arrivate in Italia con il barcone in attesa di chissà quale futuro. Le tre Sorelle Minori del Cuore Immacolato, che per obbedire alla regola di San Francesco d’Assisi, camminano scalze avvolte in un saio grigio-azzurro e con il velo bianco, hanno sposato questa missione da quasi due anni: oltre a rifornirle di cibo, vestiti - eccetto l’intimo perché queste ragazze hanno un grande senso del pudore - e scarpe dal 39 in su, sono riuscite nel 2018 a portare a termine i test dell’HIV che ripetono regolarmente. Un aiuto concreto che si eleva nella sua parte spirituale: «Perché Cristo è qui, nei corpi e nei volti di queste ragazze», ripete Suor Chiara.

Con l’adorazione eucaristica nel tendone - presenziata dal vescovo francescano di Caltagirone, Fra Calogero Peri - Suor Chiara ha voluto radunare tutte insieme le sue figlie affidando a ciascuna di loro una frase del vangelo, contenuta in un secondo cesto di vimini dove invece c’è scritto: Jesus speaks to you, «Gesù ti parla».

Le figlie di Suor Chiara leggono scartocciando dei bigliettini i versi di Osea tratti dall’Antico Testamento lì dove sta scritto: «La sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore» oppure «Ti farò mia sposa per sempre».