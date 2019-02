Il bar delle coperte

«Più che un bar questa è una famiglia» a dirlo Valeria Pili, con la sorella Manuela titolare del bar a conduzione familiare in zona Città Studi a Milano. Posto in una via non di passaggio ha una clientela affezionata che abita o lavora nel quartiere e che negli ultimi mesi ha risposto in modo sorprendentemente positivo alla proposta lanciata a fine autunno dalle due bariste: aiutare i senza dimora assistiti da Progetto Arca in occasione del Piano Freddo.

Ma come è nata l’idea di raccogliere coperte e abiti pesanti per gli homeless? «La genesi di questa iniziativa parte da lontano. Dal Natale del 2017. In quell’occasione mi sono detta che avrei voluto fare qualcosa di diverso per dare un senso vero a questa festa», ricorda Valeria tra un cliente e l’altro.