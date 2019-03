Tiget, l’eccellenza mondiale delle terapie geniche

La tanto inseguita ricerca traslazionale qui è davvero reale grazie a un’inedita (e tutt’oggi non replicata) alleanza fra ricercatori, medici, università, non profit e industria farmaceutica. «La terapia genica sta attraversando oggi una fase di grande successo, frutto di oltre trent’anni di ricerca, ma nel 1995 era ancora agli albori: fondare l’Istituto SR-Tiget fu una scelta visionaria», sottolinea il professor Luigi Naldini, direttore dell’Istituto dal 2008. Passare dai laboratori al reparto di pediatria, qui, è questione di pochi minuti: basta cambiare palazzina. Lo scambio osmotico con la clinica, testimoniato dalle tante foto di piccoli pazienti di cui sono costellati i laboratori (in reparto, per dire, c’è “l’infermiera di ricerca”, con una formazione specifica per seguire i pazienti arruolati nei trials), è sostanziato da una serie di funzioni che accompagnano lo sviluppo delle terapie sperimentali, come il Centro di saggio GLP e il Tiget Clinical Lab.

«Il primo raccoglie tutti i dati necessari per avviare un clinical trial, perché insieme ai risultati occorre dimostrare che sono stati ottenuti rispettando le regole stringenti della Good Laboratory Practice», spiega Naldini. Il Clinical Lab invece «fa un’analisi molecolare fine sui campioni dei trial clinici, consentendoci di trarre informazioni utili per la ricerca». Sempre all’interno del parco scientifico biomedico del San Raffaele si trova anche il luogo in cui le cellule vengono modificate e il farmaco prodotto: la cell factory MolMed.