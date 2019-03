Quella piuma avvolta da un filo spinato sulla tomba di Segen

In quella piuma legata e imprigionata dalle spine con lo sfondo blu c’è il grido di dolore di Segen cantato nei suoi versi: «Dimmi, non sono forse tuo fratello? Perché non chiedi notizie di me? Ti prego aiutami».

Don Mussie Zerai, il prete eritreo già candidato al Nobel per la pace è andato a pregare sulla tomba di Tesfalidet: «Quando ho visto quel disegno ho pensato alla sofferenza nell’animo di Tesfalidet per tutto quello che ha patito e anche alla sofferenza di chi lo ha accolto ridotto pelle e ossa, quindi il senso di impotenza di fronte a tanto cinismo di chi è al potere. La piuma come segno della vena poetica del ragazzo, a cui è stato impedito di vivere, quindi di raccontare, realizzare il suo sogno, i muri e fili spinati visibili e invisibili che ha incontrato nel suo cammino alla ricerca di libertà e di un futuro dignitoso», commenta Don Mussie.

Oggi al cimitero di Modica preghiamo per Segen, accompagnati da una comunità che non ha mai dimenticato quel volto scavato, le braccia magre, le gambe che non riuscivano a sorreggersi, il filo di voce con cui Segen diceva ai medici: «Libia, Libia».