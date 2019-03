Quei ragazzi di nome Ugo

UGO però non è solo questo. Dopo la sentenza del Tribunale di Roma che a fine maggio scorso aveva intimato a Flixbus, leader europeo dei viaggi in autobus, di mettere a disposizione mezzi accessibili alle persone disabili per evitare condotte discriminatorie è nato anche un nuovo servizio UGO. Grazie a una partenership infatti a Milano, Torino e Genova, FlixBus metterà gratuitamente a disposizione dei disabili un operatore UGO che sarà presente alle fermate per assisterli nella salita e nella discesa dagli autobus. L’assistente si occuperà anche di riporre la carrozzina o altri mezzi ausiliari nel vano portabagagli, nel caso in cui per il viaggio prescelto non sia disponibile una soluzione alternativa.

«Accompagnare nelle attività quotidiane», spiega in conclusione Francesca Vidali, «le persone anziane, disabili o con mobilità ridotta è la nostra missione, così come la tranquillità dei familiari di chi desidera muoversi in autonomia. Siamo lieti di poter contribuire, con questa collaborazione, a garantire a tutti la possibilità di spostarsi in modo sereno».