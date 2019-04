Noi del Lura

Una buona pratica

Il rischio di alluvioni e frane in Italia interessa una popolazione di ben 7 milioni di persone, con l’88% dei comuni a rischio. Sono state più di 5.000 le vittime dal 1950 ad oggi, oltre ad un danno economico in 3.5 miliardi di euro all’anno, secondo i dati dell’ISPRA.

Le aree di laminazione realizzate tra Lomazzo e Bregnano sono una buona pratica, un esempio dell'integrazione delle politiche regionali promosse dalla Lombardia per la difesa del suolo e la riqualificazione dei bacini fluviali.

Sono un esempio di collaborazione tra diverse amministrazioni, professionalità, imprese. L’iter procedurale è stato lungo, complesso ma è stato anche innovativo e partecipativo. Un progetto ambizioso che ha portato alla riqualificazione ambientale di 200.000 metri quadrati, ora fruibili dagli abitanti che qui trovano un ambiente naturale non solo bello ma arricchito da piste ciclabili, sentieri, punti di osservazione per vedere da vicino la fauna che sempre più numerosa sta trovando casa nelle nuove zone umide, nei canneti e nel futuro bosco. L’area è inoltre stata restituita al demanio grazie a un paziente lavoro da parte del parco che ha saputo dialogare con i numerosissimi piccoli proprietari dei terreni che in via bonaria hanno ceduto i propri appezzamenti per l’esproprio, permettendo così l’inizio dei lavori senza intoppi.

“Habitat per tutelare gli abitati” è l’obiettivo del parco e ben sintetizza quello che qui si è saputo realizzare.

Il progetto è pioniere anche per un’altra ragione. Il Torrente Lura nell'area del Lambro - Seveso - Olona è il primo in Italia dove si è sperimentato un Contratto di Fiume. Partito fin dal 2004 il Contratto di Fiume è un accordo territoriale finalizzato a portare tutti gli enti ad attuare politiche di interesse comune, integrando varie competenze professionali e politiche per una migliore e più efficace salvaguardia e riqualificazione ecologico-ambientale dei territori e dei sistemi fluviali, per scongiurare i danni di piene e alluvioni. In sintonia con il Contratto di Fiume previsto per i bacini Olona, Bozzente, Lura questa è una realizzazione riconosciuta a livello nazionale come riqualificazione fluviale e mitigazione del rischio idraulico.

L’importanza del progetto è sta riconosciuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che in una lettera di ringraziamento a Giuseppe Cairoli Presidente del Parco letta in occasione dell’inaugurazione, ha sottolineato il suo «vivo compiacimento per il completamento di un’opera di fondamentale importanza per la mitigazione del rischio idraulico segno tangibile di attenzione di fronte alla fragilità idrogeologica del nostro Paese».