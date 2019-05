Francesca, la sua laurea fa notizia

Qual è stato il ruolo della Lega del Filo d’Oro nella tua vita e in questi successi?

Sono stati i miei “angeli custodi”. La Lega del Filo d’Oro mi ha seguito fin dal 2005, quando ero alle medie, quando la sordocecità è subentrata in maniera più importante. Mi aiutano in tutto e per tutto. In particolare mi hanno affiancato nel progetto di vita indipendente, il percorso che ho fatto per andare a vivere nella residenza universitaria e poi per conto mio è stato attuato grazie alla mia famiglia in primis e alla Lega del Filo d’Oro, al mio Comune e un progetto di Regione Lombardia. La “Lega” mi ha sostenuto con gli operatori e i volontari, mi hanno affiancato nella scelta della facoltà, i primi tempi mi hanno aiutato ad orientarmi, siccome studiavo molto sono entrati in gioco per darmi dei momenti di relax, con i volontari che mi proponevano di fare gite, weekend di svago…

Qual è il ruolo della tecnologia?

La tecnologia aiuta parecchio e non parlo solo dello studio, ma anche a livello sociale, per comunicare con altre persone, per un arricchimento culturale. Cose semplici come la macchinetta dei colori che permette ai non vedenti di sapere i colori dei vestiti, all’orologio vocale che quando schiacci un testo ti dice che ore sono, fino alla stampante in Braille che quando buca i fogli sembra un trattore per il rumore che fa, al bastone bianco.

Davvero sei la terza persona sordocieca in Italia ad arrivare al traguardo della laurea?

Così mi dicono! Il messaggio è che una persona sordocieca può laurearsi, logico che è più difficile. Serve tanto sostegno e una buona forza di volontà. Occorre adottare strategie per arrivare alla fine. Io sono fortunata perché ho un residuo uditivo, se sei completamente sordo le cose si complicano, ma anche lì non è impossibile. A tutto c’è una soluzione.

Com’è stato il giorno della laurea?

Bellissimo. Prima ero agitatissima, continuavo a ripassare, poi sono entrata e ho parlato senza fare errori, sciolta. Poi quando mi hanno proclamato ero un po’ sotto shock: tutti piangevano commossi, io ero contenta ma non avevo realizzato. Per recepire che avevo finito davvero ci sono voluti dieci giorni.

Ti senti un simbolo?

Francesco Mercurio, il presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della Lega del Filo d’Oro, anche lui laureato in Giurisprudenza, dice sempre che noi del Comitato abbiamo un ruolo di responsabilità perché siamo i primi a dover dare l’esempio. Tante persone si rispecchiano in noi, ci chiedono consigli… in un certo senso siamo stimolo per vita di tutti i giorni per tante persone. Il mio messaggio è che si può fare, basta volerlo davvero e avere il supporto giusto. È vero che ho un carattere molto determinato, mi sono messa in testa che dovevo laureami e non mi avrebbe fermato niente… magari una persone con un carattere meno determinato avrebbe abbandonato.