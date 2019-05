La denuncia dei pescatori siciliani: “Così i libici si sono presi il Mediterraneo”

Un mare dove nessuno deve vedere, scomodo, in cui ciò che è lecito viene stabilito di volta in volta, senza testimoni. Un mare dove se cali la tua rete da pesca devi stare attento perché puoi essere sequestrato, minacciato con le armi e magari rinchiuso in uno dei tanti lager dove ogni giorno centinaia e centinaia di uomini, donne e bambini vengono torturati. No, questo non è un mare lontano. É il nostro mare, il Mediterraneo dove capitan Raimondo Sudano e capitan Alberto o Roberto Figuccia, comandanti di pesca d’altura, italiani, Raimondo è di Siracusa, Roberto di Mazara del Vallo, fanno oggi da portavoce all’intera marineria siciliana perché vogliono poter tornare a lavorare in quello che poi da sempre è stato un po’ il loro mare, senza alcuna paura.

«Gridiamo a nome di tutti i pescatori, vogliamo che lo Stato Italiano ci difenda, se non possiamo più pescare in acque internazionali e in prossimità delle acque libiche dove c’è la linfa vitale del nostro lavoro morirà tutto il comparto pesca che è già in ginocchio. Nessuno ha detto a questi signori questo mare è vostro, sono animali e noi possiamo dirlo perché ci hanno sequestrato più volte, minacciato, obbligato a farci sorridere per fare vedere che era tutto apposto. Viviamo nella paura e chiediamo che lo Stato Italiano anziché impiegare tutte le risorse per tutelare i suoi affari sui migranti metta a disposizione almeno due navi per la vigilanza pesca», chiedono a gran voce capitan Raimondo e capitan Roberto.

Quella che sembrerebbe una storia antica si rinnova ogni giorno. E se prima non andava bene a nessuno stato europeo, Italia in primis, oggi va bene a tutti pur di difendere i cosiddetti confini dall’immaginaria invasione dei migranti.

Ma cos’è accaduto da quando uno stato diviso in più fazioni e in guerra come la Libia ha istituito la sua zona Sar che per i non addetti ai lavori significa letteralmente “ricerca e soccorso in mare”? E cosa c’entra il Golfo di Sirte?

Beatrice Gornati, dottore di ricerca in diritto internazionale all’Università degli studi di Milano esperta in traffico di migranti nel Mediterraneo spiega: «Bisogna tenere presente che nel 1973 la Libia dichiarò che il Golfo di Sirte fosse parte delle sue acque interne: il Golfo fu annesso attraverso una linea di circa 300 miglia, lungo il 32°30’ parallelo di latitudine nord. Tuttavia, tale rivendicazione fu respinta da un gran numero di Stati, inclusi i principali membri dell’Unione europea (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito). A seguito di questo episodio, nel febbraio 2005, la Libia stabilì inoltre, tramite una decisione del Libyan General People’s Committee, una zona di protezione della pesca, nel rispetto della General People’s Committee Decision No. 37 del 2005. Anche in questo caso, la delimitazione stabilita dalla Libia incontrò le proteste di diversi Stati e della Presidenza dell’Unione europea: considerando infatti che la Libia aveva rivendicato il Golfo di Sirte quale parte delle sue acque interne, le 62 miglia di zona di pesca da essa reclamate sarebbero state contate a partire dalle 12 miglia dalla linea di chiusura del golfo. Peraltro, nel 2009, la Libia dichiarò una ZEE (zona economica esclusiva) “adjacent to and extending as far beyond its territorial waters as permitted under international law” ,il cui limite esterno, ad oggi, non è ancora stato tracciato».