Un bar per sconfiggere gli stereotipi

Mentre chiacchieriamo, la strada torna a riempirsi di gente e di macchine, mentre i vari negozi aprono, dopo l'ultima preghiera della sera. Un gruppetto di bambini si avvicina e Mounir si alza per servirgli del mais speziato. «Il primo giorno di lavoro non è stato facile - racconta Mounir - E da quando ho iniziato a lavorare qui ci sono stati dei momenti in cui ho pensato di mollare. Sapere che ci sono persone che ci supportano, che non siamo soli, è quello che mi ha spinto ad andare avanti: voglio che questo sia un nuovo inizio per poter un giorno realizzare i miei sogni».

La collaborazione tra Our Step e Un Ponte Per..., che ha permesso (grazie ai fondi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) l'apertura della caffetteria, risale al 2015 … l'apertura della caffetteria, risale al 2015: «L'idea è sempre quella di partire dai bisogni delle comunità più marginalizzate, lavorando con organizzazioni locali – spiega Marta Malaspina di Upp –. Il punto per noi non è distribuire servizi, ma stare al fianco della comunità. La caffetteria è un modo per far vedere che queste persone esistono e sono in grado di lavorare». Un supporto, aggiunge Amira, che deve arrivare anche dalla società e dalle istituzioni: «Vorrei che le persone imparassero a rispettarci, perché siamo esseri umani come tutti, e che i medici facessero meglio il loro lavoro, non limitandoci a prescrivere pillole che in alcuni casi sono dannose. E poi ci servono più servizi, per abbattere lo stigma e fare prevenzione».