Se donando le ferie i colleghi ti salvano la vita

Lucia Dionatolo è la salumiera dell'Ipercoop La Torre di Baggio a Milano e naturalmente chiama a lavoro e comunica ai colleghi che deve partire precipitosamente per l’Emilia. Da qui inizia un calvario che durerà 8 mesi. «Dal 12 novembre notte il peregrinare per ospedali è finito l’8 giugno. Abbiamo dovuto affrontare 4 cranectomie, l’ultima nel 2018. Oggi posso dire che mio figlio ha recuperato al 100 per cento. È un miracolato».

Per stare con Nicholas Lucia deve stare tanto in giro, spesso fuori casa. «Deborah, la centralinista dell’epoca, aveva pensato di fare una colletta per sostenermi economicamente», racconta Lucia. «Io però le spiegai che il papà, con cui ero già seprata, mi stava sostenendo e quindi non avevamo biusogno di denaro ma, piuttosto, di tempo».

È così che nasce un progetto dal basso, per volontà dei dipendenti di Coop Lombardia, che interpellando i sindacati hanno chiesto all’azienda di immaginare un sistema per potermi donare alla collega le proprie ferie. L’azienda raccoglie la proposta e nasce il Contratto Integrativo grazie al quale Lucia può stare a casa in ferie retribuite dai primi di dicembre del 2015 fino alla fine del 2016.

«Io percepivo la mia busta paga come fossi stata semplicemente in ferie. È stata veramente una solidarietà commovente da parte di tutti i colleghi e dai responsabili», sottolinea Lucia.