Rotta Balcanica, migranti trattati come gli animali

A 60 chilometri di distanza da Bihač c’è Velika Kladusa. Il campo profughi ufficiale della città di chiama Miral, anche questo gestito dell’Iom. Una serie di container – questa volta all’area aperta – che ospitano 300 persone. I più, qui, vivono negli squat o al ciglio della strada. «Dobbiamo vivere. Dobbiamo provare», dice Zied che è scappato dalla Tunisia, e ha poco più di 30 anni. «Voi pensate che il mio Paese sia “un luogo apposto”. Ma voi europei non potete capire fino in fondo. Sono stato un anno e quattro mesi in Grecia. Non sapevo come passare il confine, poi ci sono riuscito. Sono andato in Albania e poi in Montenegro e ora sono qui bloccato in Bosnia. Ho provato a passare il confine nove volte o forse undici. Non ricordo. La polizia croata fa davvero schifo. Mi hanno tolto anche i pantaloni quando mi hanno preso e mi hanno picchiato forte». Ziad conosce l’Italia, parla di bellezza e rinascimento. Ziad vuole vedere Venezia e poi gli Uffizi di Firenze. Vuole fermarsi in un posto in Europa e ricominciare a studiare legge e poi trovare un modo per ricongiungersi con suo fratello che è rimasto in Tunisia. Ziad accorcia quella distanza tra noi e loro. Perché noi siamo loro.