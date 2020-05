Letizia, l'infermiera che vive nella casa di cura per poter lavorare

Un impegno che anche per Letizia è stato il vero plus, «Per me che vengo da una realtà come Roma, come il Lazio, dove non ci sono mai state situazioni simili è stato molto emozionante. Poi ho visto la vostra volontà di adattamento, il fatto che ad ogni mia richiesta ci fosse una concreta volontà di modellare la vostra organizzazione per venirmi incontro, voi non eravate dovuti a farlo, ed invece è entrato in gioco l'aspetto umano; avete voluto aiutarmi. L'ho sentito davvero tanto, sinceramente non me lo aspettavo».

Inizialmente a primo impatto Letizia però no era sicura della scelta. «Quando sono arrivata ero un po' scettica, un po' spaventata, mi sono dovuta adeguare a delle regole, Ma poi mi sono accorta che il posto è bellissimo, è sicuro, è accogliente, voi dello Staff sempre a disposizione, per ogni dubbio siete voi stessi a chiamarmi, o io posso farlo in qualsiasi momento».

Un incontro quello tra Letizia e la Fondazione che l'infermiera romana sintetizza in una parola: «salvezza».

Per capire il perché decide di raccontare un episodio, «Alla vigilia di Pasqua, quando sono rientrata dal mio turno all'ospedale mi hanno fatto trovare un pensierino, l'Uovo di cioccolata e la Colomba. Mi ha molto colpito. Essendo lontana dalla famiglia, senza nessuno che potesse venire a trovarmi, per me è stata una cosa tanto carina, un gesto d'affetto molto importante. Sembrano stupidaggini ma sono le cose che fanno invece la differenza». Naturalmente l'attenzione era generale, «in queste settimane tutti dalla Fondazione anticipavano i possibili problemi, contattandomi per sapere dei miei orari e concordando con me le modalità del vostro servizio.

Un rapporto nato per caso che però non sarà passeggero. «Mi sono entrati nel cuore», racconta Letizia, «non li conoscevo prima. Non sapevo neanche esistesse la Fondazione Ronald Mc Donald. Da oggi però so che questa sarà una relazione duratura. Non finirà con l'emergenza».