La newsletter di storie minute che non va di fretta

Gaetano scrive di cultura e società per Style Magazine del Corriere della Sera, Esquire e Wu Magazine. Si occupa dell’Ufficio Stampa di VoceAllOpera, un’Associazione che dal 2011 offre l’opportunità a giovani debuttanti e promettenti direttori d’orchestra di cimentarsi in spettacoli importanti, cercando anche di coinvolgere detenuti e ragazzi con difficoltà.

Ctrl Magazine ha scelto una delle sue storie minute per il libro “I dimezzati - Storie vere di uomini e donne a metà”, una raccolta di 13 reportage dedicati a chi è incompleto, mancante, spaccato.

La passione e la curiosità per le storie delle persone Gaetano l’ha nutrita da sempre, ma ciò che contraddistingue Minutaglie è la libertà: di scelta, di espressione e di azione. E con la stessa libertà la sua Newsletter consente di interagire, qualora si avesse piacere, rispondendo con una email in cui scambiare spunti, emozioni, suggerimenti o segnalazioni per altre storie minute.

Si apre così un dialogo e quel pane comprato nella piazzetta di Cicala si divide sul tavolo con anche una tazza calda.

All’inizio della pandemia da Covid-19 una signora di Codogno ha risposto alla Newsletter dopo appena 5 minuti dall’invio, ringraziando per averle regalato del tempo in compagnia.

In molti hanno risposto sottolinenando quanto siano state importanti queste storie durante la quarantena: un volo a occhi chiusi nel cuore di qualcun altro che forse patisce per qualche ragione ma che sogna anche, e spera.