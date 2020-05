Facce da Museo: dalle Marche un nuovo modo di fare turismo

Il nome Me-Te racchiude anche il vero scopo e obiettivo dell’iniziativa: l’incontro di realtà e soggettività diverse che entrano in contatto, la conoscenza e crescita reciproca attraverso la mediazione artistica. «Il progetto MeTe non è un “progetto per la disabilità” in cui i ragazzi con disabilità vengono di nuovo isolati, ma un progetto che promuove le abilità differenti», sottolinea Paoletti. «Coetanei con e senza disabilità possono insieme fare un’esperienza significativa e positiva ed arrivare ad accettarsi l’un altro, a prescindere dalle proprie “abilità” o “disabilità”. Il progetto MeTe si fonda sulla convinzione che la diversità non è, e non può essere considerata, come un elemento di discriminazione, ma occasione di incontro e arricchimento reciproco».

L’idea è di rendere accessibili 34 musei individuati tra le 61 strutture aderenti al Sistema provinciale, realtà di medio e piccole dimensioni che sono altrettanti presidi territoriali, partendo da quattro luoghi “pilota: il Museo dei Piceni di Montedinove, il Museo della sibilla di Montemonaco, il Museo del baco da seta di Colli del Tronto e il Museo delle Icone Sacre di Castignano.