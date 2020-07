I raccoglitori di rifiuti? Li abbiamo trasformati in eroi

Enok è il responsabile del Collection Center di Hawassa, un grande centro di raccolta vicino alla discarica. L’amministrazione comunale ha dato in comodato d’uso gratuito il terreno ad un’associazione di collectors, l’Awassa Wubet. I 400 collectors impiegati nel progetto conferiscono lì le frazioni raccolte, in particolare il PET. Seicentosedici tonnellate di plastica raccolte, da aprile 2017 ad luglio 2020, di cui 515 tonnellate di PET. Significa qualcosa come 14 milioni di bottiglie raccolte, differenziate e poi partite alla volta di Addisa Abeba per essere trasformate in scaglie. Rifiuti che hanno generato valore: intorno ai 200mila dollari, complessivamente, 120mila dollari per il PET e 70/80mila dollari dai tappi. Il progetto 100% Plastica dopo tre anni è giunto a conclusione, ma Enok non è preoccupato per il “dopo”: «Vi ringrazio per quello che avete fatto, ma a questo punto possiamo davvero lavorare in autonomia, senza problemi», ha risposto a febbraio a Marco Pastori, responsabile dell’Ufficio Progetti di Cifa, che oggi racconta con orgoglio quell'episodio. «È un dato particolarmente indicativo, insieme al fatto che accanto al PET, che era il cuore del nostro progetto, nella strutturazione della logistica e nell’organizzazione del sistema di raccolta si sono aperte altre filiere molto interessanti, seppur ancora difficili da stimare economicamente, come il riciclo dei sacchetti di plastica per la spesa, dei sacchi del cemento e di altre frazioni di materiali che in Etiopia hanno un valore economico ma che prima finivano semplicemente in discarica. Per i circa 400 raccoglitori coinvolti, il progetto ha creato opportunità non solo sulla filiera del PET. Questo dal punto di vista economico è il dato più interessante: filiere che hanno trovato una loro dimensione economica e di relazione indipendente dal nostro agire, così che noi possiamo chiudere il progetto con la certezza che queste esse siano perfettamente in grado di continuare autonomamente il loro percorso di economicità».