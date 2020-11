Il Centro diurno per anziani? Trasloca su Zoom

Connettere gli anziani tra loro, costruire un ponte tra i vari ospiti del centro, aiutarli a considerare la tecnologia un’opportunità e non un limite e insegnargli concretamente come si maneggia uno smartphone o un tablet per connettersi in una video chiamata tramite Whatsapp, Skype o Zoom sono state le fasi salienti di questo processo che, nei mesi scorsi, ha portato gli utenti del centro a trasformare i loro classici incontri di persone in riunioni online. Chi ha aderito al progetto “Il Centro a casa” ha scoperto un modo nuovo di socializzare, seppur a distanza, conservando alcune buone abitudini indispensabili per mantenere il giusto livello di benessere fisico e psichico.

Nelle “stanze virtuali” animate da telefonini, tablet e pc gli anziani ospiti hanno proseguito i loro incontri e superato l’isolamento forzato. Grazie agli operatori di Fondazione Mondo Digitale sono nati momenti di condivisione delle esperienze nei quali far fluire emozioni e dove gli utenti, rimasti nelle proprie case, si sono ritrovati in collegamento con operatori e volontari per leggere i quotidiani, raccontare la propria giornata, i pensieri e le preoccupazioni dalla poltrona più comoda, costruendo insieme un nuovo ambiente di socialità grazie a internet e alle nuove tecnologie.

Il progetto, avviato nelle settimane del lockdown la primavera scorsa, è proseguito per tutta l’estate e andrà avanti anche nei prossimi mesi. Piccoli gruppi di cinque persone si ritrovano circa due volte alla settimana nelle modalità della videoconferenza per non più di un paio di ore (poiché la stanchezza può prendere il sopravvento e l’attenzione cala), coadiuvate dagli studenti volontari dell’ateneo di Trigoria. Il progetto è riuscito a mantenere tra gli ospiti un buon livello di socializzazione e ad abbattere, almeno in parte, la barriera invisibile della solitudine.

All’inizio di questa esperienza pilota gli incontri servivano soprattutto a imparare a restare connessi, a prendere e lasciare la parola agli altri partecipanti. Presto sono diventati veri e propri momenti di aggregazione e sono ritornati i racconti della giornata, della famiglia, la lettura dei giornali e la condivisione di ricordi e vecchie fotografie.