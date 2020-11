Il calligrafo che fa danzare le lettere

Cosa ti ha spinto a dedicarti all’arte calligrafica?

Mi sentivo totalmente immerso nell’atmosfera artistica della città di Roma, ero felice qui, ma dopo circa due anni dal mio arrivo, nel 2010, ho cominciato a sentire una profonda nostalgia per la mia famiglia, per la mia terra. L’Iraq mi mancava in tutte le sue sfumature. Questa nostalgia mi ha spinto a tornare alle mie radici, a fare una ricerca dentro di me, suscitando il desiderio di mostrare e condividere con gli italiani la mia cultura d’origine, lo stile espressivo che caratterizza quei luoghi. Ho così pensato di dedicarmi all’arte calligrafa. Avevo una bella grafia, ma non avevo competenze per realizzare quadri, così ho cominciato a seguire corsi online e alcuni professori iracheni mi hanno mandato materiale su cui studiare ed esercitarmi. In occasione di un viaggio in Iraq ho fatto visita a uno dei più grandi maestri calligrafi iracheni, che mi ha formato e mi ha dato consigli utili su cui costruire il mio lavoro. Mi si è aperto davvero un mondo. Ho così voluto fare questo dono di me all’Italia.

Come descriveresti l’arte calligrafica?

È un’espressione artistica che permette di cimentarsi con un linguaggio nuovo, valorizzando i propri pensieri e sentimenti. È a tutti gli effetti uno status spirituale. Quando ho iniziato a studiare ho scoperto che la pratica di quest’arte è anche una forma di meditazione. Ogni volta che scrivo, che compongo, sento, infatti, una grande pace interiore, come se tutti i dolori e le ansie che ho si allontanassero. Ho così deciso di approfondire questo aspetto, scoprendo che la calligrafia araba, come scienza, era usata e viene ancora usata nelle scuole di mistica sufi come strumento di meditazione e preghiera. La calligrafia è quindi espressione artistica, una via per la pace interiore e la spiritualità, ma anche una forma di ingegneria del pensiero che ha le sue regole, i suoi equilibri. Ogni lettera può essere scritta in sette diversi registri stilistici. L’arte calligrafa, che risale al VII secolo, è stata modernizzata solo nel X secolo. Tra il calligrafo puro e il calligrafo artista l’elemento distintivo è l’innovazione.