Social Mask, le mascherine del distretto diffuso

«Per la ricerca», spiega il professore, «siamo partiti da un’unità funzionale: il volume complessivo di mascherine prodotte e utilizzate in Italia nell’arco di un anno. L’impiego di volume utilizzato nel 2020 per realizzare le mascherine monouso è stato pari a 3,92 chilo tonnellate (migliaia di tonnellate); per quelle lavabili il valore scende fino a 0,31 chilo tonnellate. Di conseguenza a cambiare è anche il volume di materiale utilizzato per il packaging. Intrecciando questo dato con gli altri abbiamo dimostrato che l’impatto sull’ambiente delle mascherine lavabili è significativamente inferiore: meno della metà rispetto a quelle monouso».

Il percorso del progetto Distretto Diffuso delle mascherine sociali sin dall’inizio è stato accompagnato dalla struttura commissariale preposta all’emergenza Covid-19. «Le imprese sociali che hanno partecipato a questo percorso hanno avuto una parte molto più importante di quanto di pensi nel far fronte alla fase dell’emergenza», ha infatti sottolineato il commissario Arcuri. «Credo sia doveroso ricordare che quando mi sono insediato come Commissario, il 18 marzo 2020, non esisteva in Italia nessuna struttura produttiva per le mascherine. Venivano per la gran parte prodotte in un Paese lontano non solo geograficamente e linguisticamente, ma anche per gli standard di produzione e di certificazione dei prodotti».

La storia del Distretto Diffuso ci insegna che il bene comune può e deve essere l’obiettivo di mercato. «In questi mesi di pandemia», ricorda l’economista Leonardo Becchetti, «sono stati resilienti quei lavoratori e quelle imprese che hanno saputo reinventarsi adattandosi ai nuovi vincoli e alla nuova situazione, che hanno colto un’opportunità nella difficoltà. Produrre le mascherine in Italia risponde all’esigenza di una maggiore indipendenza per un bene strategico, farlo in modo socialmente e ambientalmente responsabile è invero e proprio investimento sulle persone e il loro futuro».

Quella del Distretto Diffuso è davvero una storia bellissima. «Perchè», aggiunge Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione Con il Sud, «come tutte le storie meglio riuscite nell’ambito del Terzo settore parte da un’esigenza, da un impulso di darsi da fare per il bene comune».