Una cooperativa per rigenerare il lavoro: l'esempio di Archimedia

«La nostra era una piccola società», racconta ancora Schincaglia, «ma il nostro gruppo aveva un grande futuro alle spalle». Anche se piccola, la piemontese Archimedia Srl aveva infatti trent’anni di storia. Trent’anni in cui si era affermata come azienda leader in Italia per la realizzazione di software gestionali, arrivando a un fatturato di 80 milioni di euro.