“Quel che gh’è”, il delivery sociale e sostenibile

«Ci rende fiduciosi della bontà ambientale e sociale del progetto - continua Dossi -, il fatto che tanti giovani e tante donne, che rappresentano il volto nuovo delle piccole aziende agricole lecchesi, abbiamo risposto positivamente alla chiamata, entrando nella rete di Quel che gh’è. Speriamo sia l’inizio di qualcosa di importate per il territorio, per gli agricoltori, per le cooperative sociali e per tutti i cittadini che aderiranno». Tra queste c’è anche l’azienda “Colto e Mangiato” nata nel 2012 grazie alla passione per l’agricoltura di Elisa: «Con mio marito Andrea, coltiviamo verdura e frutta avendo come obiettivo la produzione di prodotti buoni, di stagione e rispettosi dell’ambiente». Entrambi si sono laureati e conosciuti alla facoltà di Agraria di Milano, e oggi mettono al servizio del progetto di Quel che gh’è le proprie competenze per ottenere prodotti coltivati con i principi volti a minimizzare l’impatto ambientale e seguendo la stagionalità: «Dalla primavera, in cui nei nostri campi non mancano fragole, piselli e zucchine, all’estate, con pomodori, peperoni e melanzane. In autunno ed in inverno producono radicchi, cavoli, porri e zucche. Offrono anche marmellate, conserve di verdura, salsa di pomodoro e sughi pronti, tutto fatto ovviamente con i prodotti da loro coltivati».

Un nuovo modello di distribuzione biologica e solidale è possibile

Tra le storie green degli agricoltori del progetto lecchese ci sono anche quelle di Mattia e Niccolò, due fratelli Under30 che lavorano i loro ettari di campi tra Brivio e Perego da 7 anni, o quella di Kevin, che a 25 anni e dopo essersi diplomato come tecnico agrario, ha creato la sua azienda agricola nel 2017 a Galbiate coltivando esclusivamente ortaggi di stagione, in serra e in campo aperto, con metodologia di lotta biologica alle avversità delle colture.